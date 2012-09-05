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Тенты на Газели
18 Февраля 2021
Теги: авто

Коммерческий транспорт марки Газель сегодня пользуется особой популярностью. Такие транспортные средства активно используются для перевозки различных товаров, продуктов или грузов. Однако некоторые товары требуют защиты от палящих солнечных лучей, осадков или же холодов. Лучшим решением данной проблемы является прочный, долговечный и надежный тент. Подобными тентами накрывают грузовой автоторанспорт любых марок, в том числе и Газелей. Гораздо безопаснее и удобнее перевозить перевозить различные грузы в прикрытом тентом кузове, для пошива которого использована плотная ткань.


Защитные свойства 

Любой тент для газели защищает загруженные в кузове продукты или другие грузы от воздействия неблагоприятных погодных факторов. Кроме этого плотная ткань защищает товары от пыли, влаги или же механического воздействия в процессе следования грузового автотранспорта в пункт назначения. Для пошива тентов на грузовики производители используют высокопрочный материал. Дополнительно он покрыт ПВХ-составом, обладающим множеством преимуществ. Среди них необходимо выделить удобство использования в любой сезон. Такая ткань отлично выдерживает воздействие низких или высоких температур, а также ультрафиолета. Необходимо отметить также длительный эксплуатационный срок изделий. Подобное покрытие сохраняет свои эксплуатационные характеристики на протяжении всего срока службы. 


Монтаж 

Тенты оснащаются специальными люверсами и ремешками. Они позволяют легко установить защиту на автомобильный каркас. Справиться с подобной задачей сможет любой, даже неопытный водитель, без привлечения мастеров. После качественного закрепления тента на каркасе, он будет держаться прочно, не спадая даже при быстрой езде. Можно заказать изготовление тентов разных нестандартных размеров и конфигурации. Выбор зависит от водителя Газели. Обратиться за таким заказом можно к менеджерам онлайн-магазина Тенты.ру, которые выслушают пожелания клиента и передадут их мастерам. 


Рекламная функция 

Кроме защитной тенты на Газели имеют и рекламную функцию. На поверхность подобных перекрытий возможно нанесение любого рекламного изображения, текста или символа. Благодаря такому хитроумному фанту грузовичок превратится в источника передвижной рекламы. Это достаточно эффективный способ рекламирования любой продукции или же услуг. Благодаря ему компании или инд. предприниматели смогут продвигать свой бизнес во время транспортировки важных грузов. Нанесение рекламы также можно заказать у производителя. 


Тенты.ру

Онлайн-магазин предлагает заинтересованным покупателям услугу заказа тентов со сроком изготовления не более двух рабочих суток. А нестандартные изделия шьются в течение трех-пяти дней. А на изготовление тентов с рекламой у мастеров уходит две-три недели. Заказчики имеют возможность предоставить исполнителю свои макеты.

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