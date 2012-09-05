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ТентМастер
31 Января 2017
Теги: тент

Многопрофильные тенты в Твери пользуются огромнейшим спросом. ТентМастер является не только поставщиком подобных изделий, но и их изготовителем. У нас вы сможете заказать тентовые покрытия разных сфер применения. Наша компания принимает заказы по индивидуальным надобностям клиентуры. Здесь вы сможете приобрести каркасно-тентовую продукцию для отдыха, катеров, лодок или же автомобилей. Также в ассортименте компании огромное количество готовой продукции, в том числе штор для вернд и бесед, а также тентов из ПВХ. 

Если по каким-либо причинам вам понадобилась реконструкция сооружения, высококвалифицированные мастера ТентМастер выполнят такой ремонт, пошьют и установят тентовые конструкции любой сложности. Тентовые покрытия современного образца являются надежными и легкими конструкциями, изготавливаемыми с использованием высокопрочных материалов, таких как ПВХ. Они могут быть применены для защиты разных авто. Если вам понадобится тент на УАЗ, легко сможете заказать его у нас. Также в ТентМастере вы сможете приобрести каркасные конструкции ангаров, площадок, беседок, летних кафе и пр. Особо следует отметить простоту демонтажа и установки, а также мобильность таких каркасно-навесных сооружений.

У нас также возможно изготовление тентов на МАЗ, которые станут надежной защитой авто данной марки. Наши специалисты изготовят, отремонтируют, пошьют и установят любые каркасно-тентовые сооружения. Особое внимание мы уделяем защитным тентам для авто марко УАЗ, МАЗ, Газель, полуприцепов, прицепов и др. Так что, если вы желаете заказать тент на Газель, лучше сделать это в нашей компании. Наша компания предлагает широчайший выбор транспортировочных и ходовых тентов для катеров и лодок. Здесь же вы сможете приобрести каркасно-тентовую продукцию для дач, а также для навесов, ворот, заборов, веранд, беседок или же туристических шатров. 

Среди готовой продукции ТентМастер следует выделить навесы и козырьки для летних открытых кафе, кильблоки, тюбинги и торговые палатки, а также шторы изготовленные из ПВХ. Персонал нашей компании состоит из высококвалифицированных специалистов, способных легко выполнить любые работы, в которых нуждаются заказчики. С одинаковым усердием они отремонтируют, пошьют и установят тентовые изделия. Если вам нужны тентовые покрытия нестандартных размеров любых форм или же размеров, мы готовы принять ваш заказ и обеспечить вас нужной конструкцией в минимальные сроки.

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