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Температура застывания
17 Ноября 2023
Теги: авто

Эта температура характеризует пригодность масел к применению в холодное время года Температура застывания указанных в табл. 30 масел лежит в пределах от —5 (Дп-11) до —40° (АКЗп-6). Как правило, менее вязкие масла имеют и более низкую температуру застывания. Масло с высокой температурой застывания в зимнее время теряет свою текучесть, в результате чего сильно затрудняется пуск двигателя и нарушается смазка его деталей. Поэтому зимой нужно применять такие масла, температура застывания которых на" 10° ниже температуры окружающего воздуха.

Присадки к маслам

В целях улучшения качества масел для двигателей к ним в небольших количествах добавляют специальные вещества, называемые присадками. Наиболее распространенные из них перечисляются ниже.

Полиизобутилен марки П-20 добавляется к маловязким маслам, для того чтобы уменьшить их разжижение с повышением температуры. Масла, содержащие полиизобутилен, называются загущенными. К ним относятся масла марок АКЗп-6 и АКЗп-10.

Депрессатор АзНИИ понижает температуру застывания масел. Добавление его к маслу в количестве 0,1—0,5% позволяет понизить температуру застывания на минус 10—30°.

Присадка ЦИАТИМ-331 при добавлении к маслу уменьшает отложение нагаров и лаков, предотвращает пригорание колец и выпадение осадков в картере, благодаря чему обеспечивается достаточная чистота двигателя. Поэтому она называется моющей. Добавляется в количестве 3% к маслам марок АСп-5, АКп-5, АСп-9,5 и АКп-9,5.



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