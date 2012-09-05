Существует целый ряд принципиальных исследований о взаимосвязи между ощущением комфорта и значениями параметров микроклимата, определяющими это ощущение. Эти исследования в основном связаны с созданием микроклимата в жилых и рабочих помещениях. Перенести полученные результаты без всяких изменений на соотношения параметров воздуха в салоне автомобиля нельзя, поскольку граничные условия, как по плотности размещения людей в располагаемом объеме салона, так и по времени пребывания пассажиров в автомобиле, сильно отличаются от граничных условий помещений.

Так, например, Штольц независимо от температуры наружного воздуха предлагает область температуры внутри салона от 26 до 30° С. Мюлледжанс и Иллг при температуре наружного воздуха —20° С наиболее комфортной считают температуру в диапазоне от 25 до 33°С. Вайль независимо от температуры наружного воздуха предлагает в качестве комфортной температуру в салоне 22°С; такое же значение рекомендуется по DIN 1946 для автомобилей при температуре наружного воздуха от —18 до +20°С. По мнению автора, нельзя задавать наиболее приемлемый диапазон температур в салоне независимо от температуры наружного воздуха. Человек воспринимает в качестве комфортной различную температуру в салоне автомобиля в зависимости от температуры наружного воздуха, т.е., например, зимой он чувствует себя лучше при несколько более высокой температуре, чем летом. Если человек привык к очень высоким температурам окружающей среды, то для того, чтобы он хорошо чувствовал себя в автомобиле, необходимо повысить температуру в салоне. В этом случае даже с точки зрения медицины необходимо увеличить эту температуру, так как, например, при температуре наружного воздуха +40°С и температуре в салоне +22° С довольно велика вероятность переохлаждения организма из-за большого перепада температур. Одежда, время суток, настроение и т.д. сидящих в автомобиле людей могут привести к явному изменению этого значения. Поэтому особенно важно, чтобы существовала возможность тонкой регулировки внутренней температуры в широких пределах.



