Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Температура воздуха в салоне




Температура воздуха в салоне
20 Декабря 2016
Теги: авто

Существует целый ряд принципиальных исследований о взаимосвязи между ощущением комфорта и значениями параметров микроклимата, определяющими это ощущение. Эти исследования в основном связаны с созданием микроклимата в жилых и рабочих помещениях. Перенести полученные результаты без всяких изменений на соотношения параметров воздуха в салоне автомобиля нельзя, поскольку граничные условия, как по плотности размещения людей в располагаемом объеме салона, так и по времени пребывания пассажиров в автомобиле, сильно отличаются от граничных условий помещений.

Так, например, Штольц независимо от температуры наружного воздуха предлагает область температуры внутри салона от 26 до 30° С. Мюлледжанс и Иллг при температуре наружного воздуха —20° С наиболее комфортной считают температуру в диапазоне от 25 до 33°С. Вайль независимо от температуры наружного воздуха предлагает в качестве комфортной температуру в салоне 22°С; такое же значение рекомендуется по DIN 1946 для автомобилей при температуре наружного воздуха от —18 до +20°С. По мнению автора, нельзя задавать наиболее приемлемый диапазон температур в салоне независимо от температуры наружного воздуха. Человек воспринимает в качестве комфортной различную температуру в салоне автомобиля в зависимости от температуры наружного воздуха, т.е., например, зимой он чувствует себя лучше при несколько более высокой температуре, чем летом. Если человек привык к очень высоким температурам окружающей среды, то для того, чтобы он хорошо чувствовал себя в автомобиле, необходимо повысить температуру в салоне. В этом случае даже с точки зрения медицины необходимо увеличить эту температуру, так как, например, при температуре наружного воздуха +40°С и температуре в салоне +22° С довольно велика вероятность переохлаждения организма из-за большого перепада температур. Одежда, время суток, настроение и т.д. сидящих в автомобиле людей могут привести к явному изменению этого значения. Поэтому особенно важно, чтобы существовала возможность тонкой регулировки внутренней температуры в широких пределах.


.

Комментарии

Оставить свой комментарий
Обновить изображение
Внимание! Грубые и нецензурные комментарии будут удалены.
Обсудить на форуме
Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Кузов автомобиля... - . (+32)
Работа кондиционера в автомоби... - . (+40)
Кредит под залог автомобиля: к... - . (+55)
При работе кондиционера... - . (+48)
За что владельцы любят Форд Ку... - . (+54)
Отопление и вентиляция в автом... - . (+52)
Подвижность воздуха... - . (+54)
Поддержание комфортного микрок... - . (+45)
Микроклимат в салоне автомобил... - . (+42)
Моторные масла в АвтоАльянсе... - . (+51)
Оценка различных конструкций р... - . (+40)
Оценка систем охлаждения... - . (+41)
Требования к системе охлаждени... - . (+45)
Элементы системы охлаждения дв... - . (+46)
Тепловой поток от двигателя к ... - . (+42)
Популярное на форуме
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 17:58, 8 Июля 2013
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке