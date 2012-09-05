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Темные пятна судопроизводства
10 Августа 2020
Теги: авто

Обратилась в суд с иском к организации, водитель которой был признан виновным в аварии. Представитель ответчика в суде устно заявил, что на постановление суда по делу об админнарушении подана жалоба, и ответа на нее пока нет. Но при этом не предъявил никаких документов. Судья несколько раз переносил заседание, но документов по- прежнему нет. Прошло уже более девяти месяцев. Что делать?

Екатерина Александрова, Киев

Необходимо настойчиво, в том числе с помощью жалоб, напоминать судье, что его действия нарушают ваши права и не основаны на законе. Каждый человек имеет право на рассмотрение своего дела судом в разумные сроки, которые вполне можно рассчитать. Судье достаточно надлежащим образом запросить суд, в который подана жалоба, о результатах ее рассмотрения, установив соответствующий срок для ответа.

В соответствии со ст.48 ГП К, в этот срок суд должен либо выслать документ, либо сообщить о причинах невозможности его представления. При нарушении этих правил, судья, рассматривающий дело, может наложить штраф на виновных должностных лип. Если судья строго исполнял закон, то ему достаточно нескольких заседаний, чтобы либо добиться документа о результатах рассмотрения жалобы, либо рассмотреть дело на основании имеющихся материалов, коль ответчик не представил в суд документов о том, что постановление суда но делу об админнарушении потеряло законную силу вследствие отмены.

 


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