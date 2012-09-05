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Техпомощь грузовиков
22 Февраля 2019
Теги: авто

Современный грузовой автотранспорт отличается своими огромными габаритами и сложной структурой. Управление и уход за такими средствами - задача достаточно сложная. Даже профессионалы, которые великолепно владеют водительскими навыками и разбираются в автомеханике, зачастую сталкиваются с непреодолимыми проблемами, справиться с которыми самостоятельно они не могут. Это может быть внезапная поломка или же ДТП. Отбуксировать габаритный грузовой автотранспорт с помощью легковушек невозможно. Единственным выходом из подобных ситуаций является вызов эвакуатора.

Авторитм 24 https://avtoritm24.ru/truck/ является службой техпомощи, которая предоставляет эвакуаторы до пятидесяти тонн прямо к местам происшествий. Для этого нужно лишь связаться с нашим высококвалифицированным оператором и предоставить ему необходимую информацию. Мы предоставляем эвакуатор не только по столице, но и в Солнечногорске или же Зеленограде. Это позволит водителям подобного транспорта решить наиболее актуальные вопросы прямо на местах. Профессиональные инженеры-механики нашей службы разберутся с любыми проблемами. А ведь неисправность может быть связана с завоздушиванием дизельной топливной системы.

Автомеханики Авторитм 24 прекрасно разбираются во всех моделях грузового автотранспорта, наиболее частых причинах поломок, они обладают огромнейшим опытом и работают с суперсовременным ремонтным оборудованием. Это позволяет им быстро диагностировать неисправность, а также устранить ее максимально оперативно. При этом время суток не имеет никакого значения. Наши специалисты работают в любой погоде даже в ночные часы. Однако такой оперативный ремонт обойдется вам немного дороже, чем в автосервисах.

Наши многоопытные автомеханики заменяются подвесные и ступичные подшипники. В наличии имеем высокоточное сварочное оборудование. Кроме этого мы ремонтируем ходовую, меняем навесное оборудование или же приводные ремни. Также у нас выполняются другие работы, не требующие использования стационарного оборудования. Для водителей грузового автотранспорта у нас созданы все удобства. В случае необходимости в Авторитм 24 можно заказать приобретение и оперативную доставку необходимых запчастей. Автоэлектрик службы на месте определит, а затем и устранит любые неисправности, связанные с системами управления двигателями. Кроме этого он выполнит подключение дополнительного оборудования. Примерные тарифы приведены на официальном веб-ресурсе нашей службы.

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