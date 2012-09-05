Современный грузовой автотранспорт отличается своими огромными
габаритами и сложной структурой. Управление и уход за такими средствами -
задача достаточно сложная. Даже профессионалы, которые великолепно
владеют водительскими навыками и разбираются в автомеханике, зачастую
сталкиваются с непреодолимыми проблемами, справиться с которыми
самостоятельно они не могут. Это может быть внезапная поломка или же
ДТП. Отбуксировать габаритный грузовой автотранспорт с помощью
легковушек невозможно. Единственным выходом из подобных ситуаций
является вызов эвакуатора.
Авторитм 24 https://avtoritm24.ru/truck/ является службой техпомощи,
которая предоставляет эвакуаторы до пятидесяти тонн прямо к местам
происшествий. Для этого нужно лишь связаться с нашим
высококвалифицированным оператором и предоставить ему необходимую
информацию. Мы предоставляем эвакуатор не только по столице, но и в
Солнечногорске или же Зеленограде. Это позволит водителям подобного
транспорта решить наиболее актуальные вопросы прямо на местах.
Профессиональные инженеры-механики нашей службы разберутся с любыми
проблемами. А ведь неисправность может быть связана с завоздушиванием
дизельной топливной системы.
Автомеханики Авторитм 24 прекрасно разбираются во всех моделях грузового
автотранспорта, наиболее частых причинах поломок, они обладают
огромнейшим опытом и работают с суперсовременным ремонтным
оборудованием. Это позволяет им быстро диагностировать неисправность, а
также устранить ее максимально оперативно. При этом время суток не имеет
никакого значения. Наши специалисты работают в любой погоде даже в
ночные часы. Однако такой оперативный ремонт обойдется вам немного
дороже, чем в автосервисах.
Наши многоопытные автомеханики заменяются подвесные и ступичные
подшипники. В наличии имеем высокоточное сварочное оборудование. Кроме
этого мы ремонтируем ходовую, меняем навесное оборудование или же
приводные ремни. Также у нас выполняются другие работы, не требующие
использования стационарного оборудования. Для водителей грузового
автотранспорта у нас созданы все удобства. В случае необходимости в
Авторитм 24 можно заказать приобретение и оперативную доставку
необходимых запчастей. Автоэлектрик службы на месте определит, а затем и
устранит любые неисправности, связанные с системами управления
двигателями. Кроме этого он выполнит подключение дополнительного
оборудования. Примерные тарифы приведены на официальном веб-ресурсе
нашей службы.