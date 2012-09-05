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Технологическая оснастка
26 Марта 2017
Теги: авто

Приспособление для детали — дополнительное оборудование к металлообрабатывающему станку, предназначенное для закрепления в нем обрабатываемой заготовки и надежной связи ее со станком.

Приспособление для инструмента — дополнительное оборудование к металлообрабатывающему станку, предназначенное для закрепления в нем обрабатывающего, чаще всего режущего, инструмента и надежной связи его со станком.

Приспособление общего назначения — приспособление для деталей, используемое при обработке разнотипных по геометрическим параметрам заготовок. К этим приспособлениям относят тиски, делительные головки, 3- и 4-кулачковые патроны, люнеты. Их выпускают станкостроительные предприятия в качестве принадлежностей к своим станкам.

Приспособление специальное — приспособление, используемое в одной-двух операциях при обработке конкретной детали. Проектируют и изготовляют в инструментальных цехах предприятий в единичных экземплярах.

Специальные приспособления бывают:

 сверлильного типа;

 токарного типа;

 фрезерного типа;

 для сварки;

 для сборки.

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