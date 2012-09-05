Ежедневно наружным осмотром проверяют состояние и надежность крепления деталей режущего аппарата. Все расшатавшиеся сегменты переклепывают, а выщербленные заменяют новыми. Для этого сдвигают нож в такое положение, чтобы дефектный сегмент расположился между пальцами. Под спинку ножа подводят упор ,срубают заклепки, снимают старый, устанавливают и приклепывают новый сегмент.

Через каждые 2 ч работы смазывают солидолом через пресс- масленки сферические шарниры соединительного звена головки ножа с коромыслом, сферический шарнир шатуна, через шарниры карданного вала. Направляющую головку ножа смазывают раза в день моторным маслом. Заметили неполадки в работе кондиционера? Ремонт заднего контура автокондиционера поможет решить проблему. Такая процедура довольно сложна и осуществляется профессиональными специалистами РАСТО.

Ежедневно перед началом работы следует контролировать, крепление пальцев и их состояние; при необходимости подтягивать болты, рихтовать пальцы, добиваясь, чтобы рабочие поверхности вкладышей располагались в одной общей плоскости.

В процессе эксплуатации надо следить за тем, чтобы шаровые шарниры не были туго затянуты, но и не имели свободного хода, привод работал без стука.

На левый конец вала надевают защитную шайбу, вставляют в паз вала шпонку, надвигают кривошип со звездочкой до упора во внутреннее кольцо подшипника и затягивают стяжной болт разрезной ступицы кривошипа.Совместив конусные выступы на щеках головки с конусными пазами на шатуне, заводят шатун сбоку. При совпадении отверстий в щеках и шатуне вставляют и затягивают гайками болты.

Размещают на шатуне зубчатые пластины так, чтобы их кольцевые конусные выступы плотно вошли в кольцевые конусные впадины шатуна. Щеки накладывают на зубчатые пластины так, чтобы расстояние между осями шаровой головки и отверстиями под подшипник в головке шатуна было. После затяжки болтов регулируют шарнирное соединение шаровой головки и сферической поверхности щек шатуна с помощью шпильки и гаек: надо, чтобы головка поворачивалась свободно, без ощутимого зазора.

Запрессовывают в головку шатуна подшипник, надевают шатун на кривошип, закрепляют его гайкой с замковой шайбой, устанавливают крышку и фиксируют ее тремя болтами.