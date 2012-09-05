Ежегодно автовладельцы наблюдают изменения в законодательстве, касающиеся прохождения технического осмотра автотранспорта. Вот и 2020 год не обошёлся без нововведений.

Рассмотрим их подробнее. Заметим, что само определение «талон ТО» ушёл в прошлое, и талон тоже. Сейчас же автовладельцы могут получить карту, оформив её в любом сервисе города, имеющим лицензию.

Диагностическая карта – это..?

Лист А4, на котором указаны все сведения об автотранспорте. В этом же документе фиксируется заключение эксперта, проводившего ТО, об исправности или неисправности автомобиля с его подписью. Оформляется электронная версия диагностической карты и бумажная. Электронная версия хранится в базе данных, к которой имеет доступ сотрудник ГИБДД. Бумажная версия карты выдаётся на руки автовладельцу, а второй её вариант остаётся у эксперта, проводившего ТО. Бумажный вариант необходимо хранить 3 года.

Когда нужно проходить техосмотр автомобиля?

Это зависит от того, в каком году был выпущен ваш автомобиль. Если вашему авто не исполнилось 3 лёт, вам не обязательно проходить технический осмотр. Для автомобилей, возрастом больше трёх лет, техосмотр обязателен.

Карта действительна:

От 2-х лет для машины, выпущенной с конвейера от 3-х до 7-ми лет назад.

От 24 месяцев для автотранспорта, которому более 7-ми лет.

В пункте 4 части 1 статьи 15 ФЗ говорится о том, что обязаны проходить ТО автомобили не младше 3-х лет и не старше 7-ми лет 1 раз в год.

Каким образом можно пройти технический осмотр автомобиля

Техосмотр проводит эксперт сервиса. У сервиса должна быть лицензия на право предоставления такого рода услуг. По итогам ТО автовладельцу выдаётся диагностическая карта, с выводом о возможности\ невозможности эксплуатации ТС. На карте должна стоять подпись эксперта. Если во время ТО, в вашей машине нашли неисправности, второй раз проходить ТО придётся платно.

Важно знать, что если вы решили второй раз проходить технический осмотр у одного и того же оператора, в сервисе вам проверят только те недочёты, которые обнаружили при первом ТО. При обращении в другой сервис, вам осуществят ТО полностью, оплата при этом будет выше.

На что обращают внимание эксперты при техническом осмотре?

Проверяют:

Аптечку (срок годности лекарств) и огнетушитель (срок годности, исправность);

Замки дверные;

Техническую жидкость автомобиля;

Работу тормозов;

Фары;

Люфт подвески и руля;

Соответствует ли уровень токсичности выхлопов нормам.

Какие документы нужны для прохождения технического осмотра автомобиля?

В пунктах 1,2 статьи 18 ФЗ обозначен перечень необходимых документов:

Паспорт;

Свидетельство о регистрации транспортного средства и паспорт ТС;

Водительские права;

По необходимости, генеральная доверенность.

Чтобы получить карту, перед прохождением ТО необходимо устранить все неисправности в автомобиле. Почему это так необходимо? Дело в том, что если эта неисправность будет причиной дорожно-транспортного происшествия, то страховая компания потребует от вас (либо от сервиса, проводившего ТО) возмещение всей суммы ущерба другому участнику ДТП.

Цена прохождения технического осмотра автомобиля?

Согласно документу ФСТ, цена прохождения техосмотра должна быть не более 958 рублей (НДС не учитывается). На деле, окончательная цена зависит от вашего региона и от сервиса. Государственная пошлина за прохождение техосмотра не берётся.

Максимальная расценка для большегрузных автомобилей от 1510 рублей до 1630 рублей.

Итак, пройти техосмотр теперь с проще, благодаря новым правилам. И помните, вам не обязательно возить карту и предъявлять её инспектору ГИБДД, достаточно иметь полис ОСАГО.



