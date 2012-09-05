Статус серебряного дилера Омникомм дает ТехНави ряд преимуществ в выборе
и установке систем контроля топливного расхода и мониторинга
транспортных средств этого крупнейшего отечественного поставщика систем
ГЛОНАСС/GPS. Компания предоставляет клиентуре комплексное обслуживание
по установке GPS/ГЛОНАСС, снабжая рынок омского региона высокоточным
оборудованием Омникомм, а также предоставляя сертифицированный сервис.
После установки таких систем средние показатели снижения пробега
варьируются между пятнадцатью-сорока процентами, а показатели экономии
ГСМ достигают сорока процентов.
ТехНави http://sibirm.ru/ предоставляет клиентуре круглосуточную
техподдержку. Сегодня Омникомм является разработчиком собственного
диспетчерского программного обеспечения под названием Омником-онлайн.
Корпорация занимается поставками на рынок датчиков уровня топлива и
ГЛОНАСС/GPS-регистраторов. Приобрести подобное оборудование желающие
смогут с пожизненной гарантией. Омникомм помогает экономить огромные
средства, снижая при этом пробег техники. Благодаря полному контролю за
передвижением автотранспорта, оптимизации маршрута и предотвращению
любых махинаций водителей, устройства позволяют добиться максимально
эффективности.
С оборудованием Омникомм невозможно выполнить разные топливные
манипуляции. Подобные попытки моментально фиксируются и пресекаются.
Автоматическое уведомление о месте или же времени несанкционированного
слива позволяет операторам отреагировать моментально и предотвратить
такие факты. Кроме этого сверяются объемы фактической заправки с
топливными ведомостями, благодаря чему хищение ГСМ полностью
исключается. Оперативно выявляются нерациональное использование, а также
простои. Профессиональная команда готовит для заказчиков детальные
отчеты по использованию автотехники, в котором указаны даже расход ГСМ
при холостом ходу. Такие отчеты значительно увеличивают эффективность
использования техники.
Устройства мониторинга также помогают в деле снижения расходов на
техобслуживание. Владельцы автотранспорта с использованием подобного
оборудования будут знать не накрученный, а реальный пробег, благодаря
чему они смогут объективно оценить необходимость техобслуживания
автотранспортных средств. Особенно необходимы подобные системы
грузоперевозчикам. С их помощью возможно существенное снижение затрат на
грузоперевозки. После переоснащения системы топливного и транспортного
мониторинга достигается точность контроля ТС, достоверность топливных
данных, а также прозрачность ценообразования перевозок.