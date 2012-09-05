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ТехНави
27 Марта 2019
Теги: авто

Статус серебряного дилера Омникомм дает ТехНави ряд преимуществ в выборе и установке систем контроля топливного расхода и мониторинга транспортных средств этого крупнейшего отечественного поставщика систем ГЛОНАСС/GPS. Компания предоставляет клиентуре комплексное обслуживание по установке GPS/ГЛОНАСС, снабжая рынок омского региона высокоточным оборудованием Омникомм, а также предоставляя сертифицированный сервис. После установки таких систем средние показатели снижения пробега варьируются между пятнадцатью-сорока процентами, а показатели экономии ГСМ достигают сорока процентов.

ТехНави http://sibirm.ru/ предоставляет клиентуре круглосуточную техподдержку. Сегодня Омникомм является разработчиком собственного диспетчерского программного обеспечения под названием Омником-онлайн. Корпорация занимается поставками на рынок датчиков уровня топлива и ГЛОНАСС/GPS-регистраторов. Приобрести подобное оборудование желающие смогут с пожизненной гарантией. Омникомм помогает экономить огромные средства, снижая при этом пробег техники. Благодаря полному контролю за передвижением автотранспорта, оптимизации маршрута и предотвращению любых махинаций водителей, устройства позволяют добиться максимально эффективности.

С оборудованием Омникомм невозможно выполнить разные топливные манипуляции. Подобные попытки моментально фиксируются и пресекаются. Автоматическое уведомление о месте или же времени несанкционированного слива позволяет операторам отреагировать моментально и предотвратить такие факты. Кроме этого сверяются объемы фактической заправки с топливными ведомостями, благодаря чему хищение ГСМ полностью исключается. Оперативно выявляются нерациональное использование, а также простои. Профессиональная команда готовит для заказчиков детальные отчеты по использованию автотехники, в котором указаны даже расход ГСМ при холостом ходу. Такие отчеты значительно увеличивают эффективность использования техники.

Устройства мониторинга также помогают в деле снижения расходов на техобслуживание. Владельцы автотранспорта с использованием подобного оборудования будут знать не накрученный, а реальный пробег, благодаря чему они смогут объективно оценить необходимость техобслуживания автотранспортных средств. Особенно необходимы подобные системы грузоперевозчикам. С их помощью возможно существенное снижение затрат на грузоперевозки. После переоснащения системы топливного и транспортного мониторинга достигается точность контроля ТС, достоверность топливных данных, а также прозрачность ценообразования перевозок.

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