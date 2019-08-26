От правильного выбора автомобильного масла зависит налаженная и
безотказная работа отдельных узлов автотранспортных средств.
Некачественное масло приводит к засорению топливной системы, образованию
разных загрязнителей и в конечном итоге выход из строя отдельных
деталей. Чтобы такое не происходило, необходимо отнестись к покупке этой
жидкости с особой осторожностью. Сегодня многие продавцы предлагают
автомобильные масла сомнительного происхождения. Поэтому важно убедиться
в оригинальности данной продукции и получить подтверждающую
документацию.
Основной сферой деятельности торгового дома Масленка является поставка
брендовых автомобильных масел на отечественный рынок, качество которых
не вызывает сомнений. Компания имеет партнерские отношения с ведущими
производителями данной продукции и с проверенными дилерами. Здесь
представлен богатый выбор богатый выбор гидравлических и дизельных
масел. Владельцы авто могут легко заказать дизельное масло м10дм или
же (М8ДМ). Все товарные позиции сопровождаются детальным описанием с
указанием вязкости, состава, объема и других специфических
характеристик. Ознакомившись с такими данными любой автовладелец сможет
легко подобрать подходящее автомобильное масло и заказать его вместе с
доставкой прямо онлайн.
В каталожном списке торгового дома представлено масло mobil, Liqui
Moly, Тотал, Teboil, Тексако, Равенол, Elf, Шелл, Zic, Лукойл, Esso,
Мотул, Marly, Castrol, и других брендов мирового уровня. Каждая из
перечисленных масел имеет свои преимущества и отличается непревзойденным
качеством. Подобрать их можно по конкретным параметрам и составу.
Следует также отметить, что Масленка предлагает автомобильные масла для
конкретных марок авто. Например, здесь можно заказать масло ford,
Тойота, Мазда, Ниссан, Хонда, Субару и других известнейших марок.
Кроме автомобильных масел торговый дом занимается реализацией автохимии
известнейших марок Permatex и Hi-Gear, большой выбор сетклоомывающих,
промывочных и охлаждающих жидкостей, свечей зажигания NGK, тормозных
колодок, воздушных фильтров Сакура, Манн, Алко, присадок в масло,
ремней, автоламп внутреннего и наружного освещения. Здесь же можно
заказать автомобильные диски и шины. Также Масленка имеет в своем
богатом ассортиментном ряду аккумуляторы разных марок, щетки
стеклоочистителя и другие автоаксессуары. Компания также владеет
собственным сервис-центром, где производится замена масла в трансмиссии,
КПП или же ДВС.