От правильного выбора автомобильного масла зависит налаженная и безотказная работа отдельных узлов автотранспортных средств. Некачественное масло приводит к засорению топливной системы, образованию разных загрязнителей и в конечном итоге выход из строя отдельных деталей. Чтобы такое не происходило, необходимо отнестись к покупке этой жидкости с особой осторожностью. Сегодня многие продавцы предлагают автомобильные масла сомнительного происхождения. Поэтому важно убедиться в оригинальности данной продукции и получить подтверждающую документацию.



Основной сферой деятельности торгового дома Масленка является поставка брендовых автомобильных масел на отечественный рынок, качество которых не вызывает сомнений. Компания имеет партнерские отношения с ведущими производителями данной продукции и с проверенными дилерами. Здесь представлен богатый выбор богатый выбор гидравлических и дизельных масел. Владельцы авто могут легко заказать дизельное масло м10дм или же (М8ДМ). Все товарные позиции сопровождаются детальным описанием с указанием вязкости, состава, объема и других специфических характеристик. Ознакомившись с такими данными любой автовладелец сможет легко подобрать подходящее автомобильное масло и заказать его вместе с доставкой прямо онлайн.



В каталожном списке торгового дома представлено масло mobil, Liqui Moly, Тотал, Teboil, Тексако, Равенол, Elf, Шелл, Zic, Лукойл, Esso, Мотул, Marly, Castrol, и других брендов мирового уровня. Каждая из перечисленных масел имеет свои преимущества и отличается непревзойденным качеством. Подобрать их можно по конкретным параметрам и составу. Следует также отметить, что Масленка предлагает автомобильные масла для конкретных марок авто. Например, здесь можно заказать масло ford, Тойота, Мазда, Ниссан, Хонда, Субару и других известнейших марок.



Кроме автомобильных масел торговый дом занимается реализацией автохимии известнейших марок Permatex и Hi-Gear, большой выбор сетклоомывающих, промывочных и охлаждающих жидкостей, свечей зажигания NGK, тормозных колодок, воздушных фильтров Сакура, Манн, Алко, присадок в масло, ремней, автоламп внутреннего и наружного освещения. Здесь же можно заказать автомобильные диски и шины. Также Масленка имеет в своем богатом ассортиментном ряду аккумуляторы разных марок, щетки стеклоочистителя и другие автоаксессуары. Компания также владеет собственным сервис-центром, где производится замена масла в трансмиссии, КПП или же ДВС.

