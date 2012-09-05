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Таврия Нова
4 Июля 2017
Теги: авто

Так уж случилось, что я стал владельцем самой первой «Таврии Нова», собранной в июле 1998 г. Эту машину спешили собрать к Московскому автосалону и поэтому, несмотря на то, что автомобиль собирали особенно тщательно, на него пришлось поставить некоторые комплектующие из запаса запчастей, оставшихся со старых времен. Все это быстро вышло из строя и было заменено по гарантии, а новые детали служат уже более 100 тысяч км.

Она ничья!

В начале 1999 г. мне дали эту машину для потребительских испытаний на три месяца, но договор не продлили, отложив «на потом». И так, «бесхозная», она пробыла у меня целых четыре года. Естественно, ожидая, что «Таврию» заберут со дня на день, я не особо о ней заботился: кроме замены масла и масляного фильтра, регламентные работы я не проводил, а детали менял лишь после их выхода из строя. Причем найти качественные запчасти довольно просто. Достаточно зайти в интернет-магазин pogruzka.com.ua/ru/zapasnie_chasti и среди широкого ассортимента выбрать необходимое.

Интересно, что максимальная скорость увеличилась со 145 до 151 км/ч - именно так. как написано в «Руководстве». Это же касается и разгона 0-100 км/ч. При этом «Таврия» с двигателем 1,1 л расходовала на 100 км, в среднем, 6,5 л бензина, а с 1,2-литровым мотором - 7,0 л. В то же время, минимальный расход топлива при дальних поездках за городом (при скорости 80-90 км/ч) составлял 4,9 и 5,5 л/100 км соответственно. Прирост тяги, что не удивиттельно, особенно ярко проявился при буксировке прицепа.

Ключи — на полку

С неисправностями в дороге я сталкивался трижды. Первый раз, когда ослабла верхняя гайка крепления переднего амортизатора. Во второй раз на машине порвался трос сцепления (без него я смог своим ходом доехать до автомагазина). И, наконец, порвался зубчатый ремень ГРМ (из-за того, что не был заменен вовремя). Чтобы заменить его, пришлось провести около получаса под машиной. Хорошо хоть, что произошло это на асфальте.  Всего же на приобретенные запчасти, включая аккумулятор, средний и задний глушители и комплект зимних колес за четыре года я потратил чуть меньше тысячи гривен. Замена этих деталей на СТО стоила бы, примерно, еще гривен 400. Согласитесь, для такого пробега сумма весьма небольшая. Кстати, качество «Таврий», выпускаемых сейчас, повыше, чем в 1998 году. Стоят они, в зависимости от комплектации, 12-16 тысяч гривен или 2,3-3 тысячи «зеленых». Прибавьте к этому стоимость 44-х литров моторного масла и девяти тонн бензина, а потом попробуйте найти автомобиль, на котором пробег в 130 тысяч километров обойдется дешевле.

 

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