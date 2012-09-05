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Танк-контейнеры для наливных грузов: основные характеристики, классификация и преимущества
7 Апреля 2021
Теги: авто

Танк-контейнер для наливных грузов — толстостенная тара, изготовленная из нержавеющей стали (используются также элементы алюминиевого сплава) и каркаса. Её объём — от 12 000 до 35 000 литров, хотя самыми ходовыми принято считать ёмкости, в которые вмещается 14 – 26 тыс. литров жидкости.

В зависимости от вида груза, который планируется транспортировать, цистерны могут комплектоваться термоизоляцией, термометром, лестницей и паровой рубашкой. Конструкции оснащаются сливной арматурой, которая необходима для работы с жидкими веществами.

Полный каталог танк-контейнеров для наливных грузов https://tank-container.ru/tank/nalivnykh-gruzov

Металлический каркас бывает трёх видов:

  • Балочный — цистерна хорошо фиксируется и не выходит за рамки каркаса;
  • Рамный — он отличается от балочного каркаса своей массивностью и жёсткостью.
  • Съёмный — металлический бак можно снять с каркаса.

Танк-контейнеры подходят не только для перевозки наливных грузов автомобильным, морским и железнодорожным путями, но и для их хранения.


Типы танк-контейнеров

Раньше грузовая тара классифицировалась как IMO, IMO 0, IMO 1, IMO 2 (транспортировка жидких продуктов) и IMO 5 (перевозка газов). Сегодня классификация другая — T-коды:

  • MO 0 (T0-T6) — транспортировка и хранение продуктов, используемых в пищу.
  • IMO 2 (T7-T10) — доставка химических веществ низкого класса опасности.
  • IMO 1 (T11-T22) — перевозка опасных химических средств и веществ в условиях повышенного давления.
  • IMO 5 (T50) — транспортировка воспламеняющихся веществ и сжиженных газов.

А также есть увеличенные цистерны SWAP. Из-за нестандартных габаритов они не используются для перевозки грузов поездами.


Преимущества цистерн

Танк-контейнеры для перевозки наливных грузов изготовлены из качественных материалов, которые не вступают в реакцию с химическими веществами. Цистерны имеют изоляционный слой толщиной до 10 см, что позволяет поддерживать необходимый температурный режим. Если нужно быстро выгрузить вязкое вещество, используется разогревающая система. Запорные клапаны, которыми оснащены цистерны, обеспечивают полную герметичность — перевозимый груз не контактирует с внешней средой.

Ещё один плюс грузовых контейнеров — универсальность. Их можно перевозить любым видом транспорта, предназначенным для обычных цистерн.


Транспортируемые грузы и их особенности

Жидкие грузы — это:

  • Пищевые продукты: молоко, соки, топлёный жир, вино, вода и другие.
  • Химические вещества: смолы, спирты, ацетон, формалин, добавки в бетон и т. д.
  • Нефтепродукты: масла, нефть, битум, бензин, мазут, каменноугольное масло.
  • Газы: метан, водород, бутан, этилен.

При перевозке пищевых продуктов нужно придерживаться санитарно-гигиенических норм. При транспортировке химических веществ используют контейнеры повышенной прочности, а также следят за тем, чтобы в продукт не попадали посторонние примеси. Нефтепродукты не должны сильно перегреваться или остужаться. Некоторые из них относятся к категории опасных грузов — их перевозка осуществляется с правилами ДОПОГ.


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