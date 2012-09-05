В современном мире велика доля доставки товаров из-за границы. Чтобы иметь законные основания по транспортировке грузов через пограничный контроль до конечного пункта назначения, необходимо таможенное поручительство. Подобные услуги предоставляют многие фирмы.





Способы таможенного обеспечения

Услуги поручительства перед таможенными органами предоставляются специализированными компаниями несколькими способами:

Собственник груза закладывает любое имеющееся в наличии у него имущество, включая небольшую часть транспортируемого товара. Предоставляется полученный в банке документ, гарантирующий, что будут оплачены все таможенные пошлины и налоги. Сумма залога вносится наличными денежными средствами. Владелец товара может перевести необходимую сумму на определённый счёт кассы казначейства. Необходимо получить специальный сертификат, выданный брокером или доверенным лицом.

Законодательство Российской Федерации регламентирует услуги таможенных органов достаточно подробно. Каждый владелец груза, перевозящий его из-за границы на территорию нашей страны, может заказать подобное поручительство. Оформляется документ довольно быстро.

Поручительство в таможенном деле

Осуществляется так:

Прибыв на таможню, водитель предоставляет в специальную службу доверенность, что он имеет право подписывать документы от лица перевозчика, и расчёт по платежам, осуществляемым в процессе оформления. Передача документов на груз субагенту, заполнение заявления на составление договора поручительства. Субагентом осуществляется расчёт, сколько стоят услуги поручительства. Сумма определяется в зависимости от ряда факторов, включая, сколько потрачено на растаможивание грузов, какое расстояние от таможни до места назначения и другие. Производится подписание договора и акта оказанных услуг, получение счёта и счёта-фактуры. После этого рассчитанная сумма вносится в кассу финансовой организации.





Выгода таможенного поручительства

Поручительство при таможенном транзите характеризуется целым рядом положительных сторон:

Не требуется замораживания активов или имущества собственников груза в период транзита товара. Собираясь перевезти через границу груз, человек страхуется. При этом он не несёт ответственность перед третьими лицами. Стоит сертификат предоставления услуг поручительства дешевле, чем книжка МДП (о принадлежности к системе международного таможенного транзита). Каждый перевозчик товаров сможет сразу узнать, сколько будет стоить оформление услуг. В процессе работы клиенты не переплатят ни рубля сверх обозначенной суммы.

Поручительство таможенные органы оформляют быстро, в течение суток. При этом не нужно организовывать таможенный конвой. Владелец перевозимого через границу груза при наличии подобного сертификата сможет сэкономить до 35 процентов расходов. Товар переправляется через таможню на 80 процентов быстрее.



