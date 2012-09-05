Такси «Аркадия» в Чебоксарах – одна из динамично развивающихся компаний, предоставляющая полный спектр услуг по перевозке пассажиров. К основным услугам, оказываемым компанией можно отнести:

поездки по городу и за его пределами;

трансфер аэропорт и железнодорожные вокзалы;

междугородние поездки Чебоксары-Казань.

Оформить заказ такси вы сможете в любое удобное для вас время, так как мы, заботясь о наших клиентах, работаем круглосуточно. С нашей помощью вы быстро попадете к месту назначения, не опоздаете на важную встречу, привезете домой продукты, вернетесь ночью из гостей.

Оформление заявки в такси «Аркадия» - поездка на комфортабельном авто с профессиональным водителем. С нами быстро, удобно, выгодно. После подачи заявки машина прибудет по назначенному адресу максимум через 10-15 минут. Такой скорости мы смогли добиться благодаря тому, что после поступления к диспетчеру, заявка отправляется одновременно по всем автомобилям и на место прибудет та машина, которая находилась к вам ближе всего. Такая система позволяет сократить до минимума время ожидания, и клиент попадет в назначенное место, затратив на это минимум времени. Для постоянных клиентов мы предоставляем скидки и проводим специальные акции. Стоимость заказа в нашей компании приятно удивит любого клиента.

Главным правилом для всех наших водителей можно считать уважение к любому клиенту, безопасность перевозки и обслуживание клиентов на соответствующем уровне.

Мы работаем на рынке более 5 лет и успели зарекомендовать себя с лучшей стороны. Положительные отзывы наших клиентов говорят о том, что нам доверяют многие.

Автопарк укомплектован автомобилями различных марок, благодаря чему мы сможем удовлетворить запросы любого клиента. К вашим услугам – лучшие иномарки, различных классов. К вашим услугам городское такси, свадебные машины, VIP и элит такси.

Мы работаем не только с физическим лицами, но и с организациями. Мы поможем встретить деловых партнеров в аэропорту или на вокзалах, совершить экскурсии по городу или обслужить конференции.

На сегодняшний день большим спросом пользуется услуга аренды свадебного автомобиля. Оформляя заказ в «Аркадия» вы можете быть уверены, что торжество пройдет на высшем уровне. При необходимости мы можем организовать эскорт из нескольких автомобилей представительного класса.

Мы работаем без перерывов и выходных. Оформить заказ вы можете, связавшись с нашими операторами по телефонам.