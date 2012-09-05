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Таинственная незнакомка F2003-GA
14 Марта 2019
Теги: авто

Суббота завершилась именно так, как обещала своим фанатам Feriari и как боялись все остальные болельщики, запуганные слухами о тотальном превосходстве F2003-GA. Перед попыткой Баррнкелло таблицу возглавлял Алонсо, но когда бразилец финишировал, стало ясно: первая линия не станет полностью красной только в двух случаях: если ошибется Михаэль или Трулли снова прыгнет выше головы. «Если» не случилось — Шумми был безупречен, а Ярно показал лишь четвертое время...

Квалификационный дубль Скудерни не удивил. Оставалось лишь уяснить, насколько F2003-GA быстрее своих конкурентов. И вот гут начинались загадки. Williams финишировал на седьмом и девятом местах, но Ральф по-прежнему был недоволен настройками, а Монтойя, из-за поломки топливного насоса, ехал зачетный круг на запасной машине. McLaren и вовсе сорвал сессию: Култхард на запасной машине Кими с трудом выцарапал восьмое место, а финн и вовсе запорол свою попытку, вылетев в гравий.

Сравнивать оставалось только с Renault, тем более что сине-желтые весь уик-энд трепали Ferrari нервы. Но французы явно планировали тактику грек пит-стопов, а вот сколько топлива в баках алых машин? Ведь традиционной тактикой для Барселоны считаются две дозаправки... А Шумми на пресс- конференции еще и пригрозил: «Вы пока не видели, на что способна наша машина»...

 


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