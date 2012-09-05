Машина показалась слишком «тупой». Вероятно, в поисках компромисса между резвостью и экономичностью предпочтение всецело отдали второму качеству. Все передачи (их была четыре) слишком «длинные», а для «вписывания» в транспортный поток приходится держать двигатель на слишком высоких оборотах. Но зато — экономичность... Примерно такое же впечатление оставил и автомобиль с 1,2-литровым мотором, но уже с пятиступенчатой коробкой передач. Такое впечатление, что V передача здесь для декоративных целей. При малейших подъемах (в машине три человека) при скорости 120—130 км/ч двигатель на V передаче «тухнет» и требует включения IV передачи. Даже на ровном участке дороги оборотов максимальной мощности не удалось развить ни на IV, ни на (естественно) V передачах.

Отметим, что при интенсивных режимах работы мотора (для динамичной езды его приходится «выкручивать») в салоне тихо, не донимают ни шум обтекающего воздуха, ни шины, ни коробка передач. Слышен двигатель, но при 110—130 км/ч этот шум не мешает негромкому разговору с пассажирами.

В поворотах машинка сильнее ожидаемого кренится, а на руль приходит слишком много вибраций от неровностей дороги. Желания оценивать управляемость в нештатных (предельных) ситуациях на дорогах общего пользования не возникло: просто не было уверенности, что в критический момент мощности мотора хватит, чтобы надежно вытянуть машину из заноса.

А что раздражало, так это вертикальные вибрации при проезде даже самых незначительных дорожных неровностей. Известно, что значительные вертикальные ускорения — удел многих маленьких автомобилей, и все же попытка представить длительную езду по какой- нибудь подмосковной дороге вызвала головную боль... Ход подвески явно маловат для наших дорог.