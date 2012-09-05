Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Swing с 1,2-литровым бензиновым двигателем




Swing с 1,2-литровым бензиновым двигателем
31 Декабря 2016
Теги: авто

Машина показалась слишком «тупой». Вероятно, в поисках компромисса между резвостью и экономичностью предпочтение всецело отдали второму качеству. Все передачи (их была четыре) слишком «длинные», а для «вписывания» в транспортный поток приходится держать двигатель на слишком высоких оборотах. Но зато — экономичность... Примерно такое же впечатление оставил и автомобиль с 1,2-литровым мотором, но уже с пятиступенчатой коробкой передач. Такое впечатление, что V передача здесь для декоративных целей. При малейших подъемах (в машине три человека) при скорости 120—130 км/ч двигатель на V передаче «тухнет» и требует включения IV передачи. Даже на ровном участке дороги оборотов максимальной мощности не удалось развить ни на IV, ни на (естественно) V передачах.

Отметим, что при интенсивных режимах работы мотора (для динамичной езды его приходится «выкручивать») в салоне тихо, не донимают ни шум обтекающего воздуха, ни шины, ни коробка передач. Слышен двигатель, но при 110—130 км/ч этот шум не мешает негромкому разговору с пассажирами.

В поворотах машинка сильнее ожидаемого кренится, а на руль приходит слишком много вибраций от неровностей дороги. Желания оценивать управляемость в нештатных (предельных) ситуациях на дорогах общего пользования не возникло: просто не было уверенности, что в критический момент мощности мотора хватит, чтобы надежно вытянуть машину из заноса. 

А что раздражало, так это вертикальные вибрации при проезде даже самых незначительных дорожных неровностей. Известно, что значительные вертикальные ускорения — удел многих маленьких автомобилей, и все же попытка представить длительную езду по какой- нибудь подмосковной дороге вызвала головную боль... Ход подвески явно маловат для наших дорог.


.

Комментарии

Оставить свой комментарий
Обновить изображение
Внимание! Грубые и нецензурные комментарии будут удалены.
Обсудить на форуме
Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Страховые автоюристы... - . (+37)
На выставке - . (+54)
Башенные краны - . (+63)
Сверкающие лаком экспонаты фир... - . (+65)
Camaro финского гонщика Ханну ... - . (+54)
Под флагом Apex Racing... - . (+67)
Когда переходить на зимнюю рез... - . (+60)
Ален Прост: я вернулся и остан... - . (+65)
Нерушимый альянс: Айртон Сенна... - . (+74)
Напряженная гонка... - . (+77)
Квалификационные заезды... - . (+65)
Битва за первое место... - . (+60)
44-й чемпионат мира по автогон... - . (+67)
Интересные факты про автомобил... - . (+79)
Фирма Porsche - . (+47)
Популярное на форуме
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 17:58, 8 Июля 2013
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке