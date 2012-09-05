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Swedish Rally: советы начинающим
10 Июля 2020
Теги: авто

Добраться в 80-тысячный городок Карлстад вот уже много лет являющийся штаб-квартирой шведского ралли можно двумя путями. Первый — самолетом до Стокгольма, куда из Москвы и Санкт-Петербурга ежедневно летают несколько рейсов. Далее — триста километров до самого Карлстада на прокатном автомобиле, который можно взять в аэропорту Arlanda. Пятидневное путешествие (четверг — понедельник, включая проживание в районе гонки,)встанет вам примерно в тысячу евро в расчете на одного человека или примерно в 800 евро, если вы надумаете посмотреть ралли компанией. 

Ну а те, кто решит сэкономить, с ограничением во времени, могут добраться до Карлстада на собственном транспорте. В таком случае расходы на путешествие сократятся почти в два раза. Правда, чтобы успеть на первый спецучасток, вам придется выезжать из Питера уже в среду утром — дабы не опоздать на вечерний паром до Стокгольма из Хельсинки или Турку, билет на который стоит 75-100 евро. 

Никто из наших туроператоров пока не организовывает групповых поездок на шведский этап WRC, поэтому озаботиться жильем вам придется самостоятельно. Причем сделать это нужно заранее — уже за пару месяцев до ралли гостиницу в районе соревнований забронировать проблематично. Действовать лучше через официальный сайт шведского ралли, на котором есть раздел, посвященный размещению гостей.


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