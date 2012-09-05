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Свойства и преимущества влагомеров wile
23 Августа 2018

Влагомер – небольшой измерительный прибор, который предназначен для определения влажности различных материалов, объектов. Спектр применения устройств довольно широк и разнообразен. Без аппарата невозможно обойтись на сельскохозяйственных работах, при строительстве, на химической, нефтеперерабатывающей, деревоперерабатывающей промышленности, при изготовлении мебели и т.д. Исходя из этого, производители изготавливают агрегат для разных сфер применения. На современном рынке представлен богатый ассортимент продукции, который отличается функциональными возможностями и эксплуатационными свойствами. В этом материале подробнее рассмотрим влагомеры зерна wile 55 и 65.

Влагомер зерновой – это микропроцессорное устройство, определяющее количество влаги при сборке урожая, его переработке и обработке, перевозке, сушке и хранении. Наибольшей популярностью пользуется влагомер wile 55. Он предоставляет максимально точные результаты исследований в процентном соотношении. В чем заключается польза этого аппарата? Если не контролировать количество воды в зерновых культурах, тогда они начинают прорастать. В будущем это становится причиной самосогревания урожая и самовозгорания. Помимо вышеперечисленных последствий, в зерне образовываются бактерии и микроорганизмы, которые негативно сказываются на его качестве и свойствах. Для сельскохозяйственной промышленности это приводит к значительным материальным убыткам.

Достоинствами влагомеров этого модельного ряда является:

  • точность показателей с минимальным отклонением от нормы;
  • широкая область измерений;
  • наличие жидкокристаллического дисплея;
  • комбинированная измерительная камера для проведения исследований и сжатия образца;
  • заводские калибровки с возможностью самостоятельно вносить дополнительную информацию;
  • компенсация температурных колебаний;
  • вычисление среднего арифметического значения;
  • компактность и небольшой вес;
  • разработка и создание в Финляндии;
  • удобный и понятный в применении и т.д.

Также пользуются популярностью влагомеры wile 65. Это обновленные модели, которые отличаются большим функционалом и техническими характеристиками. Такие аппараты позволяют производить замеры более 16 зерновых культур. Они считаются универсальными, поскольку позволяют определять влажность некоторых видов семян и трав без их предварительного помола.


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тут были комменты. RIP!






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