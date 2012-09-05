За проведением диагностики для своего парка бетоноукладчиков марки WECKENMANN в ООО проектно-конструкторский центр «Кинематика» обратилась компания ООО «ДСК-Производство».

Отметим, что ранее на территории этого предприятия уже проходила проверка гидроаккумуляторов, все проверенные разделительные баллоны оказались целыми и исправными. Поэтому новая диагностика проводилась путём замеров давления в различных точках работающей системы. При этом оборудование тестировалось в различных режимах работы.

Целью проведения диагностики было выявление возможных поломок в гидравлической системе и предупреждение аварий на производстве. Своевременная диагностика оборудования позволила установить неисправности в гидравлическом оборудовании бетоноукладчиков компании. Тем самым возможность аварий была предупреждена.

Большая часть неисправностей, которые удалось установить, были связаны с несоответствием между объёмом гидроаккумуляторов и заявленной схемой оборудования. Также был вынесен ряд замечаний, касающихся индикации клапанов, расположенных на распределителе гидроаккумулятора.

Всего специалистами ООО ПКЦ «Кинематики» было осмотрено три единицы техники, по которым вынесены следующие заключения и проведены следующие работы:

· В первом и втором бетоноукладчике гидроаккумуляторы неисправны, повреждён баллонный распределитель сред.

· В третьей машине гидроаккумулятор исправен.

· Во всех трёх случаев ёмкости гидроаккумулятора в шесть литров недостаточно для проводимых работ – необходима установка аккумуляторов объёмом в десять литров.

· Была проведена промывка клапанов с Y1 по Y3. В случае со второй машиной клапан Y1 был заменён.

· Была проведена замена масла в гидросистеме с предварительной промывкой во втором и третьем бетоноукладчике.

· В приборе №3 проведена замена вышедших из строя воздушных и масляных фильтров. Периодической замены будут требовать все фильтры, так как механизмы работают в агрессивной среде, где абразивные частицы быстро выводят из строя гидросистему.

· В третьей машине выяснена причина задержки при нагнетании давления после начала работы насоса.

После проведения полного осмотра все замечания были устранены сотрудниками ПКЦ «Кинематика», был проведён повторный мониторинг всех систем, который показал, что вся гидравлика машин-бетоноукладчиков теперь работает исправно. Далее была проведена полная отладка всех систем гидроаккумуляторов.