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Свободный проезд на Московскую кольцевую автомобильную дорогу
8 Марта 2018
Теги: авто

Свободный проезд на Московскую кольцевую автомобильную дорогу – залог успешного ведения бизнеса в городе Москва и области.

К сожалению, с недавнего времени он стал платным, что первое время послужило для возникновения перебоев с поставками продукции и строительных материалов на различные заводы, фабрики, коммерческие производства и просто организации, которые нуждались в постоянных ежедневных поставках.

Если быть точным, то проезд может быть осуществлён и без пропуска, выданного Департаментом дорожного движения города Москва, однако разрешается это делать только в ночное время, то есть после 23:00 и 22:00 в летнее и зимнее время соответственно.

Сделано это было для того, чтобы разгрузить транспортные кольца от огромного потока автомобилей и застоев, вызванных огромным количеством грузового транспорта.

Для получения пропуска, позволяющего беспрепятственно перемещаться в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД), необходимо составить и подать в соответствующие органы следующий перечень документов:

Паспорт транспортного средства, паспорт гражданина, на которого оформляется пропуск, и того, кто является собственником грузового транспортного средства.

Также, необходимы свидетельство о постановке на учёт грузового транспортного средства, заявление на обработку персональных данных, свидетельство оформления полиса ОСАГО и наличие действующего свидетельства прохождения технического осмотра или диагностической карты.

При отсутствии хотя бы одного из всех вышеперечисленных документов, оформление пропуска будет невозможно.

Если с документами, подтверждающими личность владельца, тип, вид и специфику грузового автомобиля всё понятно, то как, зачем и для чего необходим диагностический лист или свидетельство прохождения технического осмотра грузового автомобиля?В первую очередь, это требования законодательства.

А так как Департамент дорожного движения, безусловно, работает в строгом соответствии с буквой закона (по крайней мере для простых граждан), диагностическая карта обязана присутствовать в перечне предъявляемых документов.

Конечно, если имеется страховой полис ОСАГО или КАСКО, в предъявлении свидетельства о прохождении технического осмотра нет нужды, ведь при оформлении этих документов оно также необходимо.

Большинство организаций, как раз, придерживаются этого принципа при оформлении пропуска на проезд по Московской кольцевой автомобильной дороге.

Однако, так как в нашей стране бюрократические институты всё ещё развиты довольно неплохо, может возникнуть ситуация, когда от вас потребуют предъявление и диагностической карты, при действующем ОСАГО.

В таком случае, чем долго и муторно разбираться с сотрудниками в обоснованности предъявления такого документа, проще его предоставить сразу, чтобы не возникало лишних проблем.

Источник: http://propuskmoskva.ru/propusk-ttk.html


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тут были комменты. RIP!






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