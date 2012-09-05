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Свежий воздух для выхлопного коллектора
18 Января 2017
Теги: авто

Известный производитель карбюраторов, германская фирма Пирбург из города Нойсс разработала систему вторичной подачи воздуха в... выхлопной коллектор, куда вообще-то поступают отработанные газы! Зачем бы это? Оказывается, с самыми что ни на есть благородными целями, — снизить количество вредностей в выхлопе машины. Ведь, пока мотор не прогреется, рабочая смесь бывает слишком богатой, и в выхлоп уходит много несгоревших углеводородов, а также и моноксида углерода. Вот тут- то и делает свое депо дополнительный воздушный насос, который вдувает струю воздуха в выхлопной коллектор: содержащийся в нем кислород реагирует с несгоревшими соединениями и окисляет их, снижая тем самым токсичность выхлопа. А заодно повышающаяся по ходу этого процесса температура газов разогревает каталитический нейтрализатор, и он начинает функционировать быстрее, нежели без этого подогрева...

Что ни говори, а в автомобиле все еще есть что совершенствовать!


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