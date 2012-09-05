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Свежая идея
3 Февраля 2017
Теги: авто

На заводе идею встретили с изрядной долей скепсиса, однако, поскольку она исходила от шефа, стали прикидывать, что потребуется для ее воплощения в жизнь. Чертежи кузова босс привез из Америки готовые, — не поленился наведаться в фирму Glasspar, которая одной из первых начала работать со стеклопластиками на промышленной основе, и там ему в мгновение ока изготовили комплект технической документации. Двигатель подходящий был как раз в работе — с двумя карбюраторами SU отдавал порядка 70 сил, для двухместки этого должно было хватить. Коробка... м-да, явно не для спортивной езды; может, стоило бы попробовать вместо нее пристроить 5-диапа- зонную немецкую трансмисссию ZF. Но это все детали; а вот где под будущую модель взять ШАССИ??? Становой, так сказать, хребет? Duett не подходит явно, — тяжел, и кузов пластиковый на него не приспособишь, он не для этого делался. Срезать всю верхушку с 444-й (понятия «платформа» тогда не существовало) — канитель, это ж для каждого серийного экземпляра понадобится всю процедуру повторять заново, да и база не та, и поди ее укороти — на безрамной-то машине... Что же остается? Да только то и остается, что всю поддерживающую структуру соображать заново из трубочек, а места под точки крепления кузова предусматривать по ходу дела... Этим путем и пришлось пойти, только все равно кое-что в проекте кузова изменить пришлось: иначе никак. Благо что делать его все-таки предстояло самим, а не из Америки тащить, — специально отрядили туда инженера, чтобы с технологией познакомился поближе.


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