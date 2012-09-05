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Светильники LED и Круглые светильники
13 Ноября 2022

LED-светильники постепенно входят в повседневную жизнь. Вытеснение аналогов происходит за счет практичности и эффективности решения. Модели категории выглядят аккуратно, презентабельно, подчеркивая лаконичность современных стилей оформления интерьера. Это новый путь, который открывает недоступные ранее возможности в дизайне.

Осветительные приборы отвечают за освещение помещений и территорий. Качество света отражается на комфорте, атмосфере и даже здоровье человека. Тусклый свет, неоднородный световой поток, мерцание могут стать причиной ухудшения зрения, головных болей, усталости. Эти и другие проблемы исключены в светодиодных светильниках LED, которые десятилетиями совершенствовались, чтобы заменить стандартные источники света.

Светоизлучающие элементы и корпус устройства изготавливаются без использования материалов, опасных для здоровья человека и окружающей среды. LED-светильники, купить которые можно в магазине Plastelo, не выделяют вредных веществ в окружающую среду при простое и включении. Светоизлучающие элементы не накаляются, что открывает новые перспективы монтажа. В случае случайного повреждения светильника, он не представляет угрозу для людей.

К преимуществам светильников с подсветкой LED относятся:

  • практичность;
  • долговечность;
  • экономичность;
  • безопасность;
  • универсальность.

По соотношению потребления электроэнергии и мощности светового потока, светильники светодиодные c LED в 10 раз превосходят лампы накаливания и в 3 раза эффективнее энергосберегающих ламп. Рабочий ресурс светоизлучающих элементов составляет от 30 тыс. часов при заводской гарантии 3–5 лет и более.

Помимо экономии электроэнергии светильники c LED подразумевают экономию за счет упрощения обслуживания и долговечности. Оборудование предусматривает модернизацию и масштабирование системы, функциональность которой выходит за пределы основного назначения.


Светильники типа LED и их особенности

Оборудование предусматривает подвесной и накладной тип монтажа, поэтому высота потолка не имеет значения. Присутствует возможность разместить прибор на стене. Освещение LED-светильниками используется в рабочих и коммерческих помещениях. Модели категории подходят на роль основного и дополнительного источника света, зонирования и точечного освещения. Прибор можно устанавливать в детских комнатах и учебных заведениях любого формата.

Реализовать дизайнерские задумки при оформлении пространства помогают разнообразие моделей, их форм, размеров и технических характеристик. Классический вариант — круглый светодиодный светильник. Существуют модели в виде диска, а также кольца, светоизлучающие элементы которого расположены на внутренней, внешней или нижней грани корпуса. Подробнее об особенностях светильников круглых можно прочитать на сайте https://agrohimija.ru/. Доступны приборы в корпусе других геометрических фигур, а также оборудование с нестандартным дизайном. Подобрать подходящие решения можно в магазин LED светильников «Пластело».


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