Ярко-красная очаровашка Nissan Micra стояла рядом с внушительно-строгим джипом Теггапо Turbo. Первая уже получила почетное звание Автомобиля года, а о втором (правда, без турбонаддува) вы все узнаете из отчета наших испытателей в этом же номере. Водоворот посетителей, крутившийся вокруг этих примадонн, иногда выбрасывал из себя одного-двух уже возлюбивших, и они мчались к стендистам, еще издали восклицая: «Хочу!» Им вежливо объясняли, что экспонаты не продаются, а заказ принять могут... на сентябрь.

Любую модель Ford можно купить у фирмы Belesta, а стоявший на ее стенде раллийный Ford Escort RS Cosworth — самую последнюю новинку чемпионата мира — можно было заказать, заплатив несколько десятков тысяч «зелененьких». Планируете офисный переезд? Профессиональные специалисты компании Авто-СВ помогут справиться с ним быстро и качественно.

Широко распахнув фары-глаза, на это чудо техники взирала бело-желтая Toyota Celica 4 WD, стоявшая напротив — на стенде фирмы Amserv.

Невозможно было спокойно пройти мимо стенда фирмы ASC. «Тройка» от BMW темно-зеленого цвета притягивала не только взоры, но и руки. Так и хотелось погладить по округлым бокам это совершенство автодизайна.

Хороши и автомобили Mazda. Лишнее подтверждение этому можно было получить на стенде фирмы Viltal — стоило только открыть капот Mazda МХ-3. В ограниченном пространстве удалось разместить самую мощную маздовскую «шестерку» — диву даешься изворотливости японцев.

Как всегда на подобных выставках, разные фирмы предлагали наборы инструментов, приспособлений и различного гаражного оборудования.