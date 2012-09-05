Важный момент - сверка VIN - "идентификационного номера автомобиля", записанного в паспорте транспортного средства, в свидетельстве о регистрации автомобиля и выбитого на табличке кузова. Они должны абсолютно совпадать во всех 17 знаках. Любое отклонение от нормы должно быть зафиксировано в документах и заверено соответствующими подписями и печатями. Если в паспорте транспортного средства вписан номер двигателя автомобиля, то он должен абсолютно совпадать с номером, выбитым на двигателе. Однако в новых техпаспортах номер двигателя может и не указываться.

Сверка номеров кузова и указанных в техпаспорте имеет принципиальное значение для всей дальнейшей судьбы автомобиля, поскольку основные направления мошенничества связаны именно с VIN - идентификационным номером автомобиля.

Путей легализации после угона автомобиля в основном три:

• первый - это сохранение старого номера автомобиля и оформление на автомобиль новых документов,

• второй - это изменение (перебивка) номеров под уже имеющиеся документы,

• третий путь - это перебивка номеров и оформление новых документов. Рассмотрим их более подробно.