Вначале 90-х годов небольшая группа инженеров собралась в штаб- квартире Toyota, чтобы обсудить новый сверхсекретный проект под кодовым названием G21, где буква означала «глобальный», а цифра - 21-й век. Это был прототип Prius, который в 1997 году удивил мир, доказав, что гибридная технология может быть доступна на серийных автомобилях.

Прошло совсем немного времени, и примеру Toyota последовала Honda, представив модель Civic Ima. В наши дни любой автопроизводитель с транснациональными амбициями вызывает удивление, если не имеет гибридной модели в своей гамме или хотя бы не ведет ее разработку. Однако непререкаемыми лидерами остаются японцы.

В нынешнем январе Toyota презентовала третье поколение Prius с аккумуляторами увеличенной мощности и бензиновым мотором объемом 1,8 л вместо прежнего 1,5-литрового. Honda же показала публике самый амбициозный в истории марки гибрид - модель Insight, продажи которой, по планам компании, должны составлять 200 000 экземпляров в год.

Insight появится в европейских автосалонах в конце апреля по цене около 20 000 евро - пока это самая маленькая сумма, которую просят за гибрид. За Prius придется и заплатить существенно больше, а в продаже он появится только осенью. И хотя внешне новый Insight похож на Prius, идеологически два автомобиля радикально различаются.