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Сверхприбыль при вторичной продаже автомобилей
10 Октября 2017
Теги: авто

Так как автомобильные фирмы искусственно ускоряют процесс морального старения (после первого года эксплуатации стоимость сокращается на 30—33%, второго — дополнительно на 17—20% и т. д.), то цены на бывшие в употреблении автомобили сравнительно низки. Дилеры скупают подержанные автомобили, ремонтируют и продают, имея доход на каждом подержанном автомобиле в несколько сот долларов. Многие дилеры получают доход до 400 долл, за подержанный автомобиль и только 150 долл, за новый.

Таким образом, причины, по которым клиенты предпочитают не обращаться к дилерам, следующие: более высокие цены, чем у других предприятий по обслуживанию и ремонту; стремление выполнять ненужные ремонтные работы; медленное обслуживание и продолжительное ожидание ремонта; жесткий порядок постановки на обслуживание; отказы в обслуживании, сложная система оформления документации; плохое качество работы; нехватка квалифицированных механиков.

Деятельность этих дилеров связана с ведущими компаниями по производству шин и сосредоточена прежде всего на торговле новыми изделиями. Кроме того, они выполняют значительный объем работ по обслуживанию автомобилей: балансировка шин, проверка углов установки передних колес, проверка и обслуживание электрооборудования и т. д. С 1963 по 1967 г. числоТВА— дилеров увеличилось почти на 40% и составляет 29,2 тыс. На этих дилерских предприятиях работает около 130 тыс. наемного персонала, средняя заработная плата которого составляет 58,5% от заработной платы персонала предприятий автопромышленности. Таким образом, ТВА — дилеры — это в большинстве своем мелкие специализированные предприятия, имеющие в среднем 4,4 работника наемного персонала. Как правило, в работе принимает непосредственное участие и владелец этой станции.


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тут были комменты. RIP!






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