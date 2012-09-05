Сварочное оборудование для ручной дуговой, полуавтоматической и аргонодуговой сварки необходимо для сборки деталей из чугуна, различных сталей, медных, алюминиевых и титановых сплавов. Инверторные аппараты считаются экономичными легко транспортируемыми, не требуют специального обслуживания. Простота эксплуатации и малый вес таких моделей достигаются благодаря использованию в электрической схеме силовых трансформаторов, транзисторов MOSFET и IGBT.
Какие бывают инверторные сварочные аппараты
Есть четыре типа аппаратов для сварки, которые применяют в промышленности и в быту. Они отличаются необходимостью (или отсутствием необходимости) применения защитных газов и видом присадочных материалов.
Какие аппараты бывают:
- РДС (ручной дуговой сварки) – это компактные модели, которые предназначены для соединения деталей с помощью плавящегося покрытого обмазкой электрода;
- П/А – полуавтоматы работают с присадочной проволокой, которая намотана на катушки. Это позволяет подавать металл в зону сварки автоматически по каналу горелки;
- АДС (аргонодуговая сварка) – аппараты этого типа предназначены для ручной сварки с присадкой (используются прутки из латуни, стали, алюминия), в качестве неплавящегося электрода применяют вольфрамовый пруток. Защита зоны сварки обеспечивается аргоном или гелием;
- автоматическая сварка – вид полуавтоматов, которые усовершенствованы так, что способны работать без участия человека.
Сварку покрытым электродом начинают с поднесения прутка к одной из кромок деталей. Кончиком постукивают о металл, пока не зажжется электрическая дуга. Затем пруток ведут вдоль кромок, совершая поперечные колебания.
Полуавтоматическая сварка не требует ручного воспламенения дуги. Горелку подносят к деталям, нажимают кнопку. Дуга зажигается автоматически, одновременно проволока подается в зону сварки.
Работу с АДС начинают с зажигания электрической дуги возле одной из кромок деталей. Вольфрамовый пруток подносят к металлу на расстояние около 2 мм, нажимают кнопку. Когда образуется сварочная ванна, в нее вручную подается присадочный материал.
Сварочный робот-автомат настраивается наладчиком. Оператор указывает параметры сварки, устанавливает оборудование на детали и запускает робота.
Характеристики инвертора
Основные параметры, влияющие на работу сварочного аппарата: сила тока, мощность, на какой полярности допускается сварка деталей. Также следует учесть:
- тип аппарата – от этого зависит, какие виды присадок, защитных газов можно использовать при работе;
- габариты, массу – портативные инверторы можно транспортировать в автомобиле, крупные модели должны быть с колесами для удобства перемещения по рабочей зоне;
- комплектацию – к аппарату могут прилагаться кабели, шланги, сварочные маски.
Важно учитывать напряжение холостого хода: чем оно меньше, тем более экономичен инвертор.
Способы заказа сварочного оборудования
Если необходимо сварочный инвертор купить в Минске, то сделать это можно тремя путями:
- Позвоните в офис интернет-магазина, консультант примет заказ в ручном режиме.
- Заполните форму обратной связи на странице онлайн-каталога.
- Закажите инвертор онлайн на сайте компании самостоятельно.
Стоимость сварочного аппарата зависит от типа, модели и его мощности. На также цену влияет вид доставки.