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Сварочный инвертор купить в Минске
13 Октября 2022

Сварочное оборудование для ручной дуговой, полуавтоматической и аргонодуговой сварки необходимо для сборки деталей из чугуна, различных сталей, медных, алюминиевых и титановых сплавов. Инверторные аппараты считаются экономичными легко транспортируемыми, не требуют специального обслуживания. Простота эксплуатации и малый вес таких моделей достигаются благодаря использованию в электрической схеме силовых трансформаторов, транзисторов MOSFET и IGBT.


Какие бывают инверторные сварочные аппараты

Есть четыре типа аппаратов для сварки, которые применяют в промышленности и в быту. Они отличаются необходимостью (или отсутствием необходимости) применения защитных газов и видом присадочных материалов.

Какие аппараты бывают:

  • РДС (ручной дуговой сварки) – это компактные модели, которые предназначены для соединения деталей с помощью плавящегося покрытого обмазкой электрода;
  • П/А – полуавтоматы работают с присадочной проволокой, которая намотана на катушки. Это позволяет подавать металл в зону сварки автоматически по каналу горелки;
  • АДС (аргонодуговая сварка) – аппараты этого типа предназначены для ручной сварки с присадкой (используются прутки из латуни, стали, алюминия), в качестве неплавящегося электрода применяют вольфрамовый пруток. Защита зоны сварки обеспечивается аргоном или гелием;
  • автоматическая сварка – вид полуавтоматов, которые усовершенствованы так, что способны работать без участия человека.

Сварку покрытым электродом начинают с поднесения прутка к одной из кромок деталей. Кончиком постукивают о металл, пока не зажжется электрическая дуга. Затем пруток ведут вдоль кромок, совершая поперечные колебания.

Полуавтоматическая сварка не требует ручного воспламенения дуги. Горелку подносят к деталям, нажимают кнопку. Дуга зажигается автоматически, одновременно проволока подается в зону сварки.

Работу с АДС начинают с зажигания электрической дуги возле одной из кромок деталей. Вольфрамовый пруток подносят к металлу на расстояние около 2 мм, нажимают кнопку. Когда образуется сварочная ванна, в нее вручную подается присадочный материал.

Сварочный робот-автомат настраивается наладчиком. Оператор указывает параметры сварки, устанавливает оборудование на детали и запускает робота.


Характеристики инвертора

Основные параметры, влияющие на работу сварочного аппарата: сила тока, мощность, на какой полярности допускается сварка деталей. Также следует учесть:

  • тип аппарата – от этого зависит, какие виды присадок, защитных газов можно использовать при работе;
  • габариты, массу – портативные инверторы можно транспортировать в автомобиле, крупные модели должны быть с колесами для удобства перемещения по рабочей зоне;
  • комплектацию – к аппарату могут прилагаться кабели, шланги, сварочные маски.

Важно учитывать напряжение холостого хода: чем оно меньше, тем более экономичен инвертор.


Способы заказа сварочного оборудования

Если необходимо сварочный инвертор купить в Минске, то сделать это можно тремя путями:

  1. Позвоните в офис интернет-магазина, консультант примет заказ в ручном режиме.
  2. Заполните форму обратной связи на странице онлайн-каталога.
  3. Закажите инвертор онлайн на сайте компании самостоятельно.

Стоимость сварочного аппарата зависит от типа, модели и его мощности. На также цену влияет вид доставки.


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