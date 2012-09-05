Онлайн-магазин АКБ-Сервис специализируется на реализации высококачественного сварочного оборудования, а также расходных материалов. Он имеет пятилетний опыт работы на пензенском рынке. Сначала онлайн-магазин предлагал потребительской аудитории только продукцию, которая выпускалась торговой маркой Аврора. Однако со временем удалось расширить ассортиментный ряд. Виртуальные посетители АКБ-Сервиса migmag58.ru могут заказать здесь разнообразные модификации трансформаторных или же инверторных сварочников. Выпускаются они такими известнейшими брендами, как Циклон, Сварог, Старт или же Вега.



Оборудование, предоставленное в онлайн-магазине для сварки металла, пользуется повышенным спросом среди потребительской аудитории. Пользуется она заслуженным доверием, позволяя выполнять сварщикам работы по металлу разной сложности. Заинтересованные заказчики могут приобрести здесь суперсовременное компрессорное оборудование марки Рамеза. Весь ассортиментный ряд онлайн-магазина полностью соответствует стандартам качества и безопасности. Любая товарная позиция поставляется потребителю с необходимой сертификационной документацией, которая подтверждает ее непревзойденное качество.



Определенные модификации сварочного оборудования успешно используются мастерами для автомобильной сварки. Такое оборудование необходимо в каждом СТО или же автомастерской. Выбрать его желающие сумеют по техническим спецификациям и стоимости. С использованием данных устройств выполняется высококачественная сварка авто. Чтобы найти подходящую модификацию виртуальные посетители веб-сайта АКБ-Сервис смогут воспользоваться удобным интерфейсом, позволяющим быстро ознакомиться с детальным описанием конкретных изделий. Кроме этого оборудование комплектуется всеми необходимыми аксессуарами или же расходными материалами.



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