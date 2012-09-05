Какой объем двигателя необходим современным внедорожникам для наших дорог? Сможет ли седан класса D сравниться с бюджетным кроссовером?

Производители внедорожников ставят в основном атмосферные двухлитровые моторы на базовые комплектации кроссоверов. Бюджетный внедорожник для наших дорог больший объем двигателя не потребует.

Когда же речь заходит об имидже, комплектация подвергается пересмотру. Во всяком случае, отдел маркетинга Suzuki для того, чтобы выделить из линейки флагмана, наделил его 2,4-литровым двигателем. Оценить роскошь и мощь мотора получится только вдали от городских кварталов, где большим машинам тесно. Компания тем самым решила привлечь категорию покупателей, любящих скорость и препятствия.





И полихачить может, и в гололед подстрахует

Устроить эксперимент заявленной мощи внедорожников Suzuki было решено по финскому бездорожью. Зимние финские дороги удивят неподготовленного автомобилиста. Несмотря на схожесть климатов и аналогичную среднюю температуру, зимние финские грунтовые дороги контрастируют с ухоженными отечественными трассами. На подъезде к границе вас встречает черное месиво, приправленное минусовой температурой. Оно внезапно меняется на укатанные ледяные просторы. Владельцы седанов и хэтчбеков ужаснулись бы в равной степени. Возможно, лужи менее опасны для переднеприводных моделей. Чувствуется лучшее сцепление с поверхностью. Хотя идеальным управление авто, когда из-под колес летит грязь, назвать сложно. Седан то и дело капризничал, виляя кормой, нервно пробуксовывая на глубоких выбоинах.

Внедорожники Сузуки показали кардинально другое поведение. Вам стоит купить Suzuki Jimny или Grand Vitara ради ощущений от езды по бездорожью. Полный привод обеспечивает уверенный ход машине, позволяя насладиться возможностями внедорожника. Непередаваемое ощущение от движения по оледенелой трассе за рулем кроссовера Сузуки! Вам может показаться, что покрытие абсолютно сухое и ровное: настолько незаметно машина прокладывает себе ход даже на большой скорости по мокрой грунтовой дороге.

Высоко ценится устойчивость к незапланированным маневрам внедорожника. Придется долго практиковаться, прежде чем получится вывести машину в занос. Упрямый полный привод держит под контролем движение. Надежность и мощь также проявляются при езде по сугробам. Испытание рыхлым снегом было выдержано с блеском. Автомобиль нисколько не показал, что это не свойственные ему условия для езды. Уверенный старт можно назвать чересчур нетерпеливым и быстрым. Не имея дела с 2,4 л. объемом двигателя до этого, вам будет сложно плавно тронуться. Но к этой особенности быстро привыкаешь, и продажа Сузуки Витара другому человеку для вас будет казаться абсурдной.