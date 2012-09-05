Само понятие охраны труда складывается из описания системы сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. Следование этой системе возможно лишь при соблюдении целого ряда мероприятий в следующих сферах:

· правовой;

· лечебно-профилактической;

· санитарно-гигиенический;

· организационно-технической;

· социально-экономической;

· реабилитационной и др.





Законодательная основа системы ОТ

Во всех перечисленных выше понятиях, конечно же, необходимо разобраться, тем более, что охрана труда, обучение персонала в этой сфере все больше уходят в правовое поле. Уже ни для кого не секрет, что несоблюдение правил охраны труда наказуемо и это прописано не только в уставных документах предприятия, а и в федеральных законах.

Так, когда мы устраиваемся на работу, наши отношения с работодателем приобретают характер трудовых. Все вопросы охраны труда прописаны в Трудовом Кодексе (ТК), а Трудовой Кодекс носит статус федерального закона.

В Трудовом Кодексе существует два основных понятия - работодатель и работник, третьей стороны нет. Получается работодатель у нас один - это тот человек, который подписывает все трудовые договоры, а все остальные - работники.

В ТК есть статья 212, которая предусматривает обязанности работодателя по созданию безопасных условий труда. Также в ТК есть статья 214, которая предусматривает ответственность работника.

И, когда мы говорим о вине работника, мы, в первую очередь, опираемся на то, что он нарушил статью 214 Трудового Кодекса. Только после этого мы доходим до инструкций по охране труда, которые он нарушил, что и явилось одной из причин несчастного случая.

В свою очередь, если на предприятии работодатель не создал соответственные безопасные условия труда, то он будет нести ответственность согласно статье 212.

Несложно понять, что если бы не было системы ОТ, которая предполагает несение ответственности и возмещения нанесенного ущерба и вреда причиненного здоровью в результате несчастного случая на производстве, тогда очень много людей осталось без средств существования, став инвалидами. И именно во избежание столь тяжких последствий была создана законодательная система охраны труда.





Обучение персонала

«Незнание законов не освобождает от ответственности!» - эта знаменитая фраза касается и охраны труда. Для того, чтобы ознакомиться со всеми аспектами охраны труда учебный центр CentrAttek предлагает пройти специализированное обучение. У слушателей появится возможность узнать общие принципы подхода к различным вопросам по охране труда, изучить основные документы и т.п. Более подробно об этом можно узнать здесь: https://www.centrattek.ru/education/obuchenie-po-ohrane-truda-kursy/



