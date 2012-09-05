Каждому автолюбителю, желающему стать счастливым обладателем одной из
модификаций авто марки Тойота, наш официальный дилерский центр данного
автогиганта предоставляет уникальные возможности и выгодные условия
сотрудничества. Высококвалифицированные менеджеры нашего автосалона,
расположенного в Сургуте, помогут подобрать модификацию авто данной
марки, комплектацию и даже цвет. Они проинформируют вас о преимуществах
тех или иных моделей, оптимальной комплектации, а также проконсультируют
насчет установки дополнительных аксессуаров или же оборудования.
Наш Тойота-центр также предлагает услугу заказа авто требуемой
модификации, комплектации или же цвета по официальным каналам. Например,
Toyota C HR купить вы сможете заказным способом, оформляя для этого
соответствующую договорную документацию, в которой расписаны нюансы
поставки. Размер предоплаты в подобных случаях составляет не более
двадцати процентов общей стоимости авто. После прибытия авто с
заказчиком свяжется специалист, который уточнит с вами время выдачи.
После получения ключей авто полностью будет вашим.
Любителям внедорожников наш автоцентр предлагает модификацию Тойота
Фортунер в разных цветовых решениях. Данная модель отличается
великолепной маневренностью и прекрасным дизайнерским исполнением. У нас все желающие смогут
купить Тойота Фортунер по наиболее выгодным
кредитным программам. В наличии имеются практически полный модельный ряд
японского автомобильного бренда. После того, как вы определитесь с
выбором, профессионалы отдела продаж позаботятся о подготовке
необходимой документации. После этого вы становитесь официальным
обладателем авто. Следует особо отметить, что не покидая пределов
автосалона, вы легко сможете оформить выбранный вами кредитный пакет и
необходимую страховку своего авто.
Наши сотрудники собрали новые модели тойота 2019 в отдельную
категорию, что облегчает желающим поиск подходящей модификации. Любой
автолюбитель сможет воспользоваться нашими выгодными условиями покупки.
Расплатиться можно как наличными финансовыми номиналами, также и
безналичным перечислением. Покупая авто наличными, необходимо наличие
действующего паспорта. Доверенным лицам покупателя придется предъявить
его паспортные данные и доверенность, заверенная нотариальным способом.
Юр. лица кроме паспорта должны предъявить доверенность организации на
приобретение материальных ценностей. После оформления авто, консультант
автосалона предоставит исчерпывающую информацию о его опциях, вручая при
этом ключи.