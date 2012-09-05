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Сургутский Тойота-центр
22 Марта 2019
Теги: авто

Каждому автолюбителю, желающему стать счастливым обладателем одной из модификаций авто марки Тойота, наш официальный дилерский центр данного автогиганта предоставляет уникальные возможности и выгодные условия сотрудничества. Высококвалифицированные менеджеры нашего автосалона, расположенного в Сургуте, помогут подобрать модификацию авто данной марки, комплектацию и даже цвет. Они проинформируют вас о преимуществах тех или иных моделей, оптимальной комплектации, а также проконсультируют насчет установки дополнительных аксессуаров или же оборудования.

Наш Тойота-центр также предлагает услугу заказа авто требуемой модификации, комплектации или же цвета по официальным каналам. Например, Toyota C HR купить вы сможете заказным способом, оформляя для этого соответствующую договорную документацию, в которой расписаны нюансы поставки. Размер предоплаты в подобных случаях составляет не более двадцати процентов общей стоимости авто. После прибытия авто с заказчиком свяжется специалист, который уточнит с вами время выдачи. После получения ключей авто полностью будет вашим.

Любителям внедорожников наш автоцентр предлагает модификацию Тойота Фортунер в разных цветовых решениях. Данная модель отличается великолепной маневренностью и прекрасным дизайнерским исполнением. У нас все желающие смогут купить Тойота Фортунер по наиболее выгодным кредитным программам. В наличии имеются практически полный модельный ряд японского автомобильного бренда. После того, как вы определитесь с выбором, профессионалы отдела продаж позаботятся о подготовке необходимой документации. После этого вы становитесь официальным обладателем авто. Следует особо отметить, что не покидая пределов автосалона, вы легко сможете оформить выбранный вами кредитный пакет и необходимую страховку своего авто.

Наши сотрудники собрали новые модели тойота 2019 в отдельную категорию, что облегчает желающим поиск подходящей модификации. Любой автолюбитель сможет воспользоваться нашими выгодными условиями покупки. Расплатиться можно как наличными финансовыми номиналами, также и безналичным перечислением. Покупая авто наличными, необходимо наличие действующего паспорта. Доверенным лицам покупателя придется предъявить его паспортные данные и доверенность, заверенная нотариальным способом. Юр. лица кроме паспорта должны предъявить доверенность организации на приобретение материальных ценностей. После оформления авто, консультант автосалона предоставит исчерпывающую информацию о его опциях, вручая при этом ключи.

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