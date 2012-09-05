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Главный приз победителям Петру Карликову — Борису Шухмейстеру в этом году — приглашение на очень престижный турнир в Москве — Кубок Славы. В прошлом году, например, в нем играли такие мировые суперзвезды, как Зия Махмуд, Тони Форрестер, Джастин и Джейсон Хаккетты, Даниела фон Арним. Желаем достичь такого же уровня и нашей украинской паре.

С учениками первого учебного заведения такого рода Евгений Качалов поделился секретами мастерства: «2012 год был самым сложным в моей карьере, а предшествующий ему 2011 — самый результативный. Сейчас я могу с уверенностью сказать, что подлинный профессионализм в покере определяется не тем, как ты выигрываешь, а тем, как ты встречаешь поражения. Прошлый год напомнил мне, что покер — это игра, которой надо постоянно учиться. У меня большие планы на этот сезон, и я надеюсь, что более глубокое понимание игры, которое я приобрел за последнее время, принесет свои плоды».

Илья Городецкий, харизматичный спикер и настоящий гуру в теории покера, в краткой и очень практичной лекции настроил всех участников гранд- финала на предстоящую игру. Главный посыл Ильи: перестаньте коллировать, когда вы можете играть агрессивно или блефовать!» Чтобы определить лучшего в финальном событии, потребовалось больше четырех часов. Еще раз поздравляем первую победительницу PokerStars Academy, которая наглядно продемонстрировала гендерную демократичность спортивного покера.