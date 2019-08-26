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Сульфат аммония и диаммофоска - сельскохозяйственные удобрения
1 Ноября 2019

Чтобы повысить эффективность выращивания урожая используют различные минеральные удобрения. Так широкое распространение имеет препарат диаммофоска в виде розовых гранул, который рекомендуется применять для выращивания картофеля, томатов, капусты, малины, огурцов и перца. Так же огородники особое внимание уделяют ещё одному минеральному удобрению – сульфат аммонию, который так же плодотворно влияет на рост плодово-ягодных растений. В рамках данной статьи мы поговорим об особенностях этих уникальных препаратов.


Минеральные удобрения

Минеральные удобрения необходимы при выращивании культурной растительности. Они способны не только повысить уровень урожайности, но и положительно повлиять на вкусовые качества и внешний вид плодов. Ниже мы рассмотрим два важных препарата, которые часто используются в сельском хозяйстве.


Диаммофоска

Диаммофоска считается универсальным минеральным удобрением, которое применимо для всех видов почв во время произрастания растений. В его составе имеется несколько основных химических элементов, плодотворно влияющих на рост урожая – это фосфор, азот и калий. Так, фосфор нужен для роста и дыхания клеток, калий – для доставки питания стеблям и корням, а азот – отвечает за все процессы питания растения, что необходимо для их роста и развития.

Препарат выпускается в форме розовых гранул, которые равномерно рассыпаются, в соответствие нормам, по поверхности почвы. Например, его используют перед посадкой картофеля в пропорции 20 г на 1 кв. метров, а во время посадки добавляют по 5 г в каждую лунку. Чтобы не сжечь посадочные клубни, нужно тщательно перемешивать гранулы в грунте.

Для других культурных растений диаммофоска добавляется в иных пропорциях, нежели в случае с картофелем. В помидоры весной и осеню, в тепличных условиях добавляется по 6 г в каждую лунку, а на открытом участке по 4 г. Для томатов препарат можно использовать и в жидком виде – 10 г на 6 литров воды, опрыскивая культуру 2-3 раза за сезон. А для капусты под перекопку рекомендуется использовать 25 г на 1 кв. метров, а при посадке 5 г на каждое растение. В общем, для каждого растения пропорции добавки препарата сугубо индивидуальны, ознакомиться с которыми вы можете в некоторых источниках по выращиванию плодово-ягодных растений.


Сульфат аммония

Не менее эффективно в огороднической деятельности минеральное удобрение сульфат аммония, которое в простонародье ещё называют фунгицидом или минеральной подкормкой. Применение этого препарата повышает степень урожайности, благотворно влияет на рост и развитие растений. В СССР он продавался повсеместно, но со временем о нем забыли из-за появления на рынке новинок. Сегодня о препарате заговорили вновь, который помимо своего качества, стоит не дорого.

Сульфат аммония закупают в больших количествах крупные аграрные предприятия. С помощью него не только увеличивается урожай, но так же улучшается внешний вид и вкусовые качества ягодных и овощных культур. Такой положительный эффект достигается благодаря сочетанию в составе препарата веществ серы и азота. Выпускается минеральная подкормка в виде кристаллов бело-серого цвета. Отлично подходит для выращивания томатов, моркови, щавеля, редиса, малины, капусты, гречихи, кукурузы и многих других культур.

Заключение

Использование этих препаратов способно повысить качество урожая. Если вы недовольны качеством и количеством выращивания плодово-ягодных растений, то стоит задуматься над добавками в почву минеральных удобрений.


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