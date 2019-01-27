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Sulam Бразилия
15 Сентября 2019
Теги: авто

Фирма Sulam (г. Сан-Паулу) уже более 20 лет выпускает только полноприводные автомобили на базе пикапов бразильского производства концернов General Motors и Ford. Как правило, модели оборудуются жестким верхом, салон по желанию клиента отделывается кожей, велюром, дорогими породами дерева и дополняется другими элементами оформления класса «люкс». Фирма Sulam изготовляет вездеходы лишь по заказам и в прошлом году выпустила их всего 40 штук. Для вседорожников на базе автомобилей General Motors предлагаются на выбор 4-цилиндровый дизель мощностью 98 л.с., бензиновая «шестерка» мощностью 124 л.с. и работающий. на спирте двигатель мощностью 141 л.с.

Американец Джордж Белашек пришел в такой восторг от автомобиля Та1ЬоМадо, выпущенного в 1938 году, что решил точно скопировать это красивое купе с длинным капотом, огромными выступающими крыльями и разделенным на две части лобовым стеклом. Его автомобиль носит название Та1Ьо. В нем используются узлы и агрегаты от современных автомобилей серийного производства, что существенно облегчает обслуживание. Белашек устанавливает на автомобиль 5,0-литровую «восьмерку» мощностью 235 л.с. и также предлагает клиентам вентилируемые дисковые тормоза. Цена модели Talbo составляет около 150 тыс. немецких марок.

TechArt Германия

Цель фирмы TechArt - повышение мощности двигателя автомобиля Porsche-Carrera. Применив турбокомпрессор Turmat с ременным приводом, а также проведя более тонкую настройку силового агрегата и улучшив его управление, фирма повысила мощность исходного 3,6-литрового двигателя до 462 л.с. TechArt устанавливает на автомобиль новые передние бамперы с большими воздухозаборниками, огромные задние крылья, высокоэффективные тормоза. Последние охлаждаются потоком воздуха, поступающим через отверстия для установки дополнительных фар в переднем бампере. Минимальная цена автомобиля -198 тыс. марок.

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