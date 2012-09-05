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Судовое оборудование
10 Декабря 2018

Основным направлением работы Морских пропульсивных систем является производство разнообразного судового оборудования. Этим делом компания занимается более тринадцати лет. Кроме производства МПС выполняет поставки и введение в эксплуатацию судового оборудования с его последующим обслуживанием. Компания владеет новым современным производственным комплексом, оснащенным современным, инновационным оборудованием. В год она выпускает около четырехсот единиц оборудования, которое проходит строжайший контроль с учетом требований Речного и Морского регистров судоходства.

МПС http://www.mpsystems.ru/ предоставляет клиентуре полный спектр сервисов, в том числе производство с последующими поставками судового оборудования. Кроме этого высококвалифицированные специалисты компании занимаются вводом в эксплуатацию подобного оборудования с последующим послегарантийным или же гарантийным обслуживанием. Также специалисты компании занимаются обучением и консультациями обслуживающего персонала заказчиков. МПС занимается сборкой судовых вспомогательных или же главных дизель-генераторов, мощность которых составляет от двадцати пяти кВт до двух с половиной тыс. кВт.

В качестве основы в подобном оборудовании выступают дизель-генераторы, среднеоборотные или же высокооборотные двигатели, мощность которых достигает шести тыс. кВт. Сборка и последующие испытания выполняется с применением отечественных комплектующих в соответствии с китайским заводом HND. Кроме этого МПС занимается поставками систем управления основными двигателями, судовыми компрессорами или же дизель-генераторами собственного производства. Заинтересованная клиентура сможет заказать здесь разные модификации винто-рулевых колонок, мощность которых достигает четырех тыс. кВт. Используются комплектующие отечественного производителя и совместного финского предприятия.

В МПС производится сборка гребных электрических генераторов или же машин. Испытания такого оборудования выполняется на месте в соответствии с международными нормами. Кроме этого на предприятии возможен заказа частотных преобразователей или же электродвигателей для приводов ВФШ, ВРК или же подруливающих устройств. Подобное оборудование производится совместно с испанским предприятием. Кроме перечисленного оборудования в МПС можно заказать разнообразное судовое оборудование ведущих мировых брендовых производителей. Вся продукция сопровождается соответствующей сертификационной документацией, подтверждающей ее качество им надежность.

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тут были комменты. RIP!






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