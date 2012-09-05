Основным направлением работы Морских пропульсивных систем является
производство разнообразного судового оборудования. Этим делом компания
занимается более тринадцати лет. Кроме производства МПС выполняет
поставки и введение в эксплуатацию судового оборудования с его
последующим обслуживанием. Компания владеет новым современным
производственным комплексом, оснащенным современным, инновационным
оборудованием. В год она выпускает около четырехсот единиц оборудования,
которое проходит строжайший контроль с учетом требований Речного и
Морского регистров судоходства.
МПС http://www.mpsystems.ru/ предоставляет клиентуре полный спектр
сервисов, в том числе производство с последующими поставками судового
оборудования. Кроме этого высококвалифицированные специалисты компании
занимаются вводом в эксплуатацию подобного оборудования с последующим
послегарантийным или же гарантийным обслуживанием. Также специалисты
компании занимаются обучением и консультациями обслуживающего персонала
заказчиков. МПС занимается сборкой судовых вспомогательных или же
главных дизель-генераторов, мощность которых составляет от двадцати пяти
кВт до двух с половиной тыс. кВт.
В качестве основы в подобном оборудовании выступают дизель-генераторы,
среднеоборотные или же высокооборотные двигатели, мощность которых
достигает шести тыс. кВт. Сборка и последующие испытания выполняется с
применением отечественных комплектующих в соответствии с китайским
заводом HND. Кроме этого МПС занимается поставками систем управления
основными двигателями, судовыми компрессорами или же дизель-генераторами
собственного производства. Заинтересованная клиентура сможет заказать
здесь разные модификации винто-рулевых колонок, мощность которых
достигает четырех тыс. кВт. Используются комплектующие отечественного
производителя и совместного финского предприятия.
В МПС производится сборка гребных электрических генераторов или же
машин. Испытания такого оборудования выполняется на месте в соответствии
с международными нормами. Кроме этого на предприятии возможен заказа
частотных преобразователей или же электродвигателей для приводов ВФШ,
ВРК или же подруливающих устройств. Подобное оборудование производится
совместно с испанским предприятием. Кроме перечисленного оборудования в
МПС можно заказать разнообразное судовое оборудование ведущих мировых
брендовых производителей. Вся продукция сопровождается соответствующей
сертификационной документацией, подтверждающей ее качество им
надежность.