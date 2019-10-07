В субботней квалификации доминировал Wiliams. Вильнев сразу показал результат, казавшийся просто недосягаемым. Но на исходе времени выехал Хилл, и все расставил на свои места. )Кан Алези надеялся повторил) свой прошлогодний успех в Канаде - за рулем Fenari он выиграл свой первый Гран-При. “В Fenari я был действительно в великой команде," - сказал Алези, "Выступая за Benetton, я выступаю за потенциального лидера. У нас много проблем с техникой. Но у команды большой потенциал."

Потенциала хватило ненадолго. Оба Benetton были разбиты в одром и том же месте трассы. В тонну пошли запасные машины. В этой ситуации четвертая позиция Алези на старте и место на финише- успех для команды. Шумахеру же пришлось стартовать с последней позиции, несмотря на третий результат в квалификации. Его Ferrari F310 (на этом Гран-При - с новым носовым обтекателем) заглохла на разогревочном круге.

Пилоты Wiliams выбрали разные тактические схемы. Хилл - с двумя дозаправками, Вильнев - с одной. Оба понимали, что успешный старт - ключ к успеху. Жаку удалось оболгать Дэймона, но всего лишь на какие-то мгновения. В первом же повороте все решилось в пользу англичанина.

Четвертым за Алези ехал Ирвайн, а дальше целую группу преследователей возглавлял Хаккинен. McLaren, по-види- мому, к Монреалю подготовился неважно. Совершенно беспрепятственно Мику проехал Бергер (на запасной машине), Брандпу и Баррикелло пришлось побороться с финном, но в конце концов оба обогнали его, в одном и там же месте, одним и тем же способом, - просто “продавив" движком последнюю прямую перед финишем.

Брандл праздновал свой 150-й старт в F1 и был реальным претендентом на четвертое место, но его юбилей омрачил Педро Лами, подрезав Мартина в повороте и вынудив его лишний раз навестить боксы.