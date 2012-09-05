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Subaru Rally Team Russia
11 Июня 2020
Теги: авто

На ноябрьское совещании организаторов Intercontinental Rally Challengo было принято решение о переносе российского этапа серии с конца весны на середину лета. Согласно новым планам грунтовое ралли Russia (экс-Выборг) пройдет 3 три дня — с 12-го по 14 июля, со стартом и финишем в Санкт-Петербурге. Это решение привело к переменам в летней части календаря чемпионата и Кубка России, опубликованного в нашем прошлом номере. Изменения коснулись дат проведении ралли белые ночи Южный Урал, Сгруги Красные, Ростов Вепикий и Сестрореченцк.

Уже 22 этапа будет включать в себя Национапьная гоночная серия Кубок кпубного ралли в 2007 году. Помимо привычных гонок в Московской, Ленинградской, Тверской, Ивановской, Чепябингкой и Свердловской областях к НГС ККР примкнули соревнования и Тюменском и Ростовском регионах. Кроме того, три гонки клубной серии будут совмещены с этапами чемпионата и Кубка России — ралли Южный Урал. Вираж и Трофей Пено.

 Решением Большого совета РАФ освобождены от должностей председатели двух комитетов — Владимир Тягунов, возглавлявший направпения кросса и Борис Лакшин, курировавший ралли-рейдовое движение. Их преемники пока не названы, а вот относительно объединенного комитета кольцевых и трековых гонок определенность уже есть — его возглавил известный в прошлом пилот Игорь Коновалов.


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