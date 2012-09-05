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Subaru Impreza WRC 2006
4 Июля 2020
Теги: авто

Истосковавшиеся по его победам, воспряли духом — Subaru Impreza WRC 2006, обутая в такие же. как и у конкурентов из Ситроена и Форда, шины BF Goodrich, на скользком покрытии наконец оказалась конкурентоспособной!

Другие темные лошадки в дебюте гонки не оплошали — после трех допов на втором и третьем местах расположились... Джиджи Галли на Ксаре и все тот же неугомонный Тони Гардемайстер. Правда, недолго итальянская музыка играла — пытаясь любой ценой удержаться в тройке лидеров, Галли вылетел в снег на пятом допе. А норвежским фанатам пришлось приспустить флаги утром второго дня — отчаянно сражавшийся с раскатившимися Гронхольмом и Лоэбом Сольберг не вписался в один из поворотов на СУЮ и провел 14 минут в придорожной канаве...

После того как с возмутителями спокойствия было покончено. Маркус с Себастьяном занялись любимым делом — и играли в догонялки вдвоем. Поддержать фантастический темп, взятый лидерами Форда и Ситроена, никто так и не сумел. Он сумасшедший! — кричал Гронхольм в камеру, после того как на 35 километрах лесного допа-гиганта Uljendal Себ уступил ему лишь шесть десятых секунда. От сумасшедшего слышу — не остался в долгу перед Маркусом француз, не уставая нахваливать свою команду новенький С4 WRC.


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