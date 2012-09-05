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Студия аэрографии Николая Михайлова
13 Июля 2019

Студия аэрографии, носящая имя Николая Михайлова, предлагает услуги команды настоящих профессионалов, которые обожают свою работу, отдавая ей все без остатка. Здесь можно заказать как услуги аэрографии, также эксклюзивную покраску авто, мото, шлемов. Мастера студии занимаются росписью потолков или же стен. Также они создают оригинальные интерьерные картины с использованием техники аэрографии и стиля фотореализм. Каждый художник студии имеет высшее академическое художественное образование, а также пятнадцатилетний практический опыт работы. Художественным руководителем и вдохновителем Mikhaylov's Workshop является знаменитый этнограф-художник Николай Михайлов. Он является лауреатом огромного количества конкурсов, а также участником фестивалей и выставок по аэрографии.

Студия аэрографии Николая Михайлова создает уникальные работы, которые колесят по американским, европейским или же азиатским автомагистралям. Кроме этого у художников накопился уникальный опыт по созданию оригинальных скульптур и дизайнерских инсталляций. Они используются для последующей покраски поверхностей аэрографией или же в уникальную цветовую гамму. Студия сотрудничает с известнейшими медийными личностями по отдельным проектам. Среди них можно выделить Григория Орехова, Юний Давыдова, Тони Шаповалова, а также Никаса Сафронова.

Mikhaylov's Workshop выполняет работы для известнейших государственных деятелей - префектов, советников, министров или же президентов. Достигается такая популярность благодаря профессионализму художников студии, ориентированных на результат и высокое качество выполняемой работы. Они не страшатся сложностей, предоставляя заказчикам годичную гарантию на выполненную аэрографию. Работу мастера выполняют с учетом индивидуальных потребностей заказчиков, надежно и оперативно. На базе студийной мастерской функционирует школа аэрографии, созданная по идее команды Mikhaylov's Workshop в 2008 г. Поступить в школу могут не только профессиональные художники, но и любой желающий.

На протяжении десятилетнего периода школе удалось выпустить более семисот учеников. Лучшие из них получили предложения сотрудничества со студией. В школе занятия проходят по полному курсу аэрографии, а также малярному делу. Мастерская студия сдается в аренду. Благодаря такой услуге желающие сумеют выполнять собственные проекты, пользуясь профессиональной поддержкой. Рассчитана услуга на учеников, которые завершили обучение аэрографии и нуждаются в практическом опыте.

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