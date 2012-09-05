Сцепление служит для передачи Мк двигателя на трансмиссию (на КПП), кратковременного разъединения двигателя от трансмиссии (на время переключения передачи в КПП) и затем плавного соединения его с КПП и трансмиссией; оно помогает автомобилю трогаться с места, переключать передачи в КПП, останавливать автомобиль без остановки двигателя, а также оно предохраняет перегрузку двигателя и трансмиссии - при перегрузках трансмиссии - оно пробуксовывает. Именно поэтому к выбору такого механизма необходимо подходить более тщательно. Так, на motozap.com представлен большой выбор рычагов тормоза и сцепления. Соотношение цена/качество вас приятно удивит.

Автомобильные сцепления являются сухими, фрикционными, нормально замкнутыми, т. е. они находятся постоянно во включенном состоянии.

Сцепления классифицируются:

1. По числу ведомых дисков: одно- и двухдисковые.

2. По типу и расположению нажимных пружин: с периферийным расположением цилиндрических пружин, с центральной конической пружиной, с центральной диафрагменной пружиной (сплошной или лепестковой).

3. По типу привода нажимных устройств: с механическим (тяги, тросы) и с гидравлическим, редко с электрическим приводом.

4. С усилителем или без него (пневмоусилители, пневмогидроусилители).

Самыми распространенными в автомобилях пока является сухие однодисковые фрикционные сцепления с периферийным расположением пружин (на грузовых АТС) и с диафрагменными пружинами - практически на всех легковых автомобилях.

Сцепление должно удовлетворять следующим основным требованиям:

1. Передавать на трансмиссию без пробуксовки максимальный крутящий момент двигателя.

2. Полностью выключаться и плавно включаться.

3. Ведомая часть сцепления должна обладать минимальным моментом инерции (облегчение переключения передач в КПП).

4. Быть термостойким и хорошо отводить тепло.

5. Пробуксовывать при перегрузках трансмиссии.

6. Быть надежным в эксплуатации, удобным в работе и регулировке.

При включенном сцеплении: все перечисленные выше части сцепления (кроме механизма управления) вращаются как одно целое.

