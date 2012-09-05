Тип сцепления, сыгравший важное значение в развитии автомобиля, хотя оп и применяется редко в настоящее время,—это многодисковое сцепление с металлическими дисками, работающими в масле. Этот тип заменил коническое сцепление на более мощных и дорогих автомобилях, когда максимальное давление и мощность двигателя увеличилась сверх той, которая могла быть передана посредством конических сцеплений. Большинство из этих сцеплений имеет плоские диски, но одно сцепление (Hele Shaw), представляющее этот тип имеет попеременно поставленные стальные и бронзовые диски с F-образными канавками в них, стороны которых образуют угол 35°. В соприкосновение приходят только стороны канавок, а остальные части дисков служат только для излучения тепла. Во внутренних стенках канавок вблизи вершины пробиты масляные отверстия, так что масло может свободно входить и уходить. Нужно купить насос ГУР? Обратитесь в компанию Мастер Сервис https://autosteering.ru/catalog/rulevoe-upravlenie/nasosy-203. Здесь вы найдете высококачественное оборудование по доступным ценам.

Характерно, что в этом сцеплении наблюдается некоторое расклинивающее действие, то же, что и в коническом сцеплении, почему требуется меньшее давление пружины, чем при сцеплении с плоскими дисками того же числа и размеров, передающими ту же мощность. Однако диски для обеспечения достаточного зазора между ниш должны разводиться на большую величину.

Коэффициент трения для покрытых маслом дисков естественно значительно меньше, чем при работе асбестовой ткани по сухому металлу. Поэтому для того же давления пружины требуется применять значительно большее число дисков, чем в типе сцепления с сухими дисками. Это дает в результате большой момент инерции ведомой части, что делает затруднительным переключение скоростей. Однако наибольшее неудобство сцеплений с металлическими, работающими в масле дисками обусловливается влиянием погоды на вязкость масла. Обычно применяется смесь, составленная из половины цилиндрового масла и половины керосина, и при температуре окружающего воздуха 0° она делается иногда столь вязкой, что сцепление дает пробуксовку в работе. Влияние масла зависит как от количества, так и качества, и, когда надо возобновлять масло, трудно получить правильную смесь.