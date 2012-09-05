Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Сцепление с металлическими дисками




Сцепление с металлическими дисками
5 Декабря 2017
Теги: авто

Тип сцепления, сыгравший важное значение в развитии автомобиля, хотя оп и применяется редко в настоящее время,—это многодисковое сцепление с металлическими дисками, работающими в масле. Этот тип заменил коническое сцепление на более мощных и дорогих автомобилях, когда максимальное давление и мощность двигателя увеличилась сверх той, которая могла быть передана посредством конических сцеплений. Большинство из этих сцеплений имеет плоские диски, но одно сцепление (Hele Shaw), представляющее этот тип имеет попеременно поставленные стальные и бронзовые диски с F-образными канавками в них, стороны которых образуют угол 35°. В соприкосновение приходят только стороны канавок, а остальные части дисков служат только для излучения тепла. Во внутренних стенках канавок вблизи вершины пробиты масляные отверстия, так что масло может свободно входить и уходить. Нужно купить насос ГУР? Обратитесь в компанию Мастер Сервис https://autosteering.ru/catalog/rulevoe-upravlenie/nasosy-203. Здесь вы найдете высококачественное оборудование по доступным ценам.

Характерно, что в этом сцеплении наблюдается некоторое расклинивающее действие, то же, что и в коническом сцеплении, почему требуется меньшее давление пружины, чем при сцеплении с плоскими дисками того же числа и размеров, передающими ту же мощность. Однако диски для обеспечения достаточного зазора между ниш должны разводиться на большую величину.

Коэффициент трения для покрытых маслом дисков естественно значительно меньше, чем при работе асбестовой ткани по сухому металлу. Поэтому для того же давления пружины требуется применять значительно большее число дисков, чем в типе сцепления с сухими дисками. Это дает в результате большой момент инерции ведомой части, что делает затруднительным переключение скоростей. Однако наибольшее неудобство сцеплений с металлическими, работающими в масле дисками обусловливается влиянием погоды на вязкость масла. Обычно применяется смесь, составленная из половины цилиндрового масла и половины керосина, и при температуре окружающего воздуха 0° она делается иногда  столь вязкой, что сцепление дает пробуксовку в работе. Влияние масла зависит как от количества, так и качества, и, когда надо возобновлять масло, трудно получить правильную смесь.

.

тут были комменты. RIP!






Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Поперечные валики... - . (+52)
Тормозной привод... - . (+57)
Удобный ресурс поиска автозапч... - . (+78)
Методы оценки эксплуатационной... - . (+65)
Дисковые тормозы... - . (+70)
Пружины сцепления... - . (+85)
Смазка сцепления... - . (+79)
Многодисковые сцепления с сухи... - . (+76)
Автомобильная зубчатая передач... - . (+75)
Конусное сцепление... - . (+85)
Эластичная втулка... - . (+86)
Изменение профиля зуба... - . (+105)
Тонировка стекол... - . (+90)
Наименьшее число зубьев без пе... - . (+79)
Зачем нужен и каким может быть... - . (+104)
Популярное на форуме
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 22:14, 27 Апреля 2017
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке