Крутящий момент от коленчатого вала двигателя к ведущему шкиву привода рабочих органов автомобиля передается через двухдисковое постоянно замкнутое сцепление. Вал сцепления вращается на двух шарикоподшипниках. Внутренний подшипник размещен в ступице маховика, закрепленного на фланце коленчатого вала болтами смазка к нему подается через пресс-масленку по каналу А, просверленному в валу. В осевом направлении подшипник фиксируется торцом коленчатого вала и крышкой. Внешний подшипник находится в корпусе на кожухе сцепления; смазка к нему нагнетается через пресс-масленку, ввернутую в крышку. Левый конец вала опирается на внутреннее кольцо подшипника и при установке вала может свободно в нем перемещаться в осевом направлении; правый конец закреплен гайкой и стопорной шайбой на подшипнике с упором последнего в кольцо. От осевого сдвига подшипник с валом удерживается торцевой поверхностью расточки корпуса и буртиком крышки.

На конусной части правого конца вала на шпонке посажен шкив привода рабочих органов и фиксируется болтом и стопорной шайбой через установочную шайбу. Решили купить автомобиль lifan? Обратитесь в салон ПИК. Профессиональные консультанты помогут выбрать модель, а также оформить все необходимые документы.

На шлицы вала надеты два ведомых диска, к которым приклепаны шлицевые ступицы и фрикционные накладки. Диски зажаты между маховиком и упорным диском, на котором по окружности размещено двенадцать пакетов пружин, действующих на нажимной и промежуточный диски сцепления.

На внешних диаметрах дисков и выполнены пазы, в которые входят три пары сухариков, запрессованных в тело маховика.

К упорному диску приклепаны три кронштейна, в ушки последних на осях поставлены отжимные рычаги. Короткими плечами рычаги прижимаются пружинами через сферические сухарики, надетые на отжимные болты, к торцам корончатых гаек, зафиксированных на болтах шплинтами. К концам длинных плеч рычагов при помощи скоб прикреплено кольцо, поджатое к рычагам пружинами.

На ступице смонтирована муфта выключения сцепления. В ее корпусе установлен шариковый подшипник, во внутреннюю обойму которого запрессована втулка. Смазка к подшипнику подается через масленку, ввернутую в корпус. С цапфами корпуса шарнирно соединена выжимная вилка выключения сцепления, посаженная на валике на шпонке и фиксируемая с помощью болта, стягивающего разрезные ушки ступицы.

На внешнем конце валика, имеющем мелкие шлицы, закреплен рычаг, который через систему тяг связан с рычагом выключения сцепления, расположенным в кабине.

Доступ к масленкам для смазки подшипника муфты выключения сцепления и подшипника обеспечивается через люк при снятой крышке.