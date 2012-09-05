Для примера рассмотрим схему передачи информации в механической системе впрыскивания.

Параметрическое состояние воздуха. В во впускном трубопроводе (за дроссельной заслонкой) воспринимается чувствительным элементом датчика Д и преобразуется в линейное перемещение, пропорциональное состоянию воздуха. Линейное перемещение управляющего органа датчика вызывает перемещение рейки топливного насоса Н, которое преобразуется во вращательное движение плунжера. Положение плунжера определяет дозу подаваемого насосом топлива Т. Следует иметь в виду, что каждое звено Д и Н содержит более мелкие звенья (элементы), например пружины, мембраны, рычаги, которые также могут в процессе эксплуатации изменять первоначальные характеристики и тем самым влиять на преобразование командной информации, а следовательно, на дозирование топлива.

Еще более сложное прохождение информации имеет место в системах впрыскивания с электронным управлением.

Параметрическое состояние воздуха В преобразуется чувствительным элементом главного датчика в перемещение S. Перемещение преобразуется потенциометром в омическое сопротивление R, далее информация проходит блок синтеза и преобразуется в электрический импульс определенной длительности тэ. Далее информация преобразуется в длительность тн открытого состояния клапана и, наконец, в дозу выданного топлива Т.

По указанному принципу могут быть построены блок-схемы прохождения информации для любой системы дозирования топлива. И только в обычных карбюраторах параметрическое состояние воздуха непосредственно без промежуточных звеньев воздействует на топливо, определяя интенсивность его истечения.