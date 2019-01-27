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Strosek Auto Design Германия
30 Сентября 2019
Теги: авто

Дизайнерская и тюнинговая фирма Витторио Штрозека известна своими спортивными Porsche 911 с модернизированными кузовами. Теперь же, когда фирма Porsche начала выпускать открытый Boxster, Strosek Auto Design расширила свою программу, включив в нее новое тюнинговое исполнение. Все переделки выполняются в традиционной для Штрозека манере: существенно изменяется передняя облицовка, устанавливаются боковые накладки, расширители колесных ниш и новые задние воздухозаборники. На крышке багажника появляется более массивная и широкая, чем у оригинала, аэродинамическая плоскость. Внешний облик модернизированного автомобиля Boxster дополняют своеобразные ажурные 17-дюймовые алюминиевые диски с 5 круглыми отверстиями.

Sulam Бразилия

В прошлом году эта небольшая компания из Сан-Пауло переехала в помещение фирмы Chamonix и достигла феноменальных для себя результатов, увеличив объем производства в 3 раза и доведя его до 150 автомобилей. Sulam изготавливает полноприводные машины повышенной комфортабельности на базе серийных пикапов, которые в Бразилии производят американские компании General Motors и Ford. В дополнение к базовым моделям автомобили Sulam получают крышу над грузовым отсеком и заднюю дверь, а внутреннее оснащение обычно выбирает сам покупатель. По сравнению с моделями последних лет никаких технических изменений не произошло.


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