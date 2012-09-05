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Строительство. Строительство многоэтажных домов
4 Марта 2017

Строительство — это достаточно сложный и трудоемкий процесс имеющий ряд своих нюансов, особенно если речь идет о высотном доме. Постройка высотного дома имеет несколько этапов, все они подразумевают под собой достижение определенной цели и обязаны выполняться на безупречном уровне, ведь постройка многоэтажного дома очень сложный процесс, и одним из назначений при строительстве такого дома является гарантия безопасности его жильцов. Очень значительную популярность получило строительство панельных и монолитных домов. Панельных домов в мегаполисах построено очень много, но они не отличаются хорошей сохранностью тепла в отличии от кирпичных, которые к сожалению сейчас не возводятся так как это очень затратный и трудоемкий процесс. Стройка монолитных зданий сейчас набирает большие обороты, так как позволяет возвести здание за кратчайшие строки и абсолютно разной формы. 

К первому этапу можно отнести выбор строительной компанией земельного участка. Важно знать, что постройка любого многоэтажного здания в черте города утверждается по строгому утвержденному плану. Следующим этапом возведения высотного дома является проверка геологическая экспертиза, которая предусматривает проверку грунта и близости подземных вод. Далее следует проектирование, где определяется внешний облик дома, как в нем будут размещены квартиры или офисы. Данный этап очень важен в строительстве так, как только грамотно составленный, много раз проверенный проект будет свидетельством того что скоро появится безопасный и надежный многоэтажный дом. Последующим этапом в постройке дома есть выбор строительной бригады, которая и будет воплощать в жизнь запланированное здание. 

И самым главным, а особенно заметным окружающим есть этап самой постройки здания, который включает в себя большое количество задач: земляные работы, заложение фундамента, возведение стен здания, подключения отопления, канализации, водопровода, электричества, внутренние отделочные работы и многое другое. Далее следует обустройство территории вокруг дома, постройка детской площадки, клумбы, насадка зелени, парковка.

Процесс строительства многоэтажного дома достаточно сложный, кропотливый, ответственный и затратный. Зачастую застройщики отмечают, что сложности больше всего возникают в процессе получения разрешения на строительство.


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