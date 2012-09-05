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Стратегия игры в казино Спин Сити
19 Октября 2018
Теги: Игры

Предположим, при первом броске вам выпало 1-3—5-5-6. Вы откладываете в сторону обе пятерки, а остальные кости бросаете еще раз. Вам выпадает 4-4-5, и таким образом вы имеете «полный дом». В соответствующую категорию таблицы вы вносите 30 очков и передаете кости своему соседу.

Свой результат вы должны в каждом круге записывать в новую категорию на http://www.casino-spin-city.online/. Если комбинация костей не соответствует выбранной вами категории, то в таблицу вносится 0 очков. Учтите также, что пять костей с одинаковым числом можно обычно записывать как «четверню» или «полный дом», если категория «маленький генерал» уже заполнена. Если вам при первом броске выпадет пять костей с одинаковыми числами (Большой генерал), то вы сразу становитесь победителем, независимо от того, выбирали ли вы ранее категорию «маленький генерал» или нет. Если моментальный победитель не определился, то игра заканчивается через десять кругов, когда таблица полностью заполнена. Затем вы складываете свои очки. Победителем становится игрок с самым высшим общим результатом.

Стратегия

Ваши шансы в ходе игры получить «большого генерала» составляют менее 1 %, так что очень надеяться на это не стоит. При игре в «Генерала» самое главное - оптимизировать в каждом круге свои возможности и в соответс твии с выпадением чисел определить их в ту категорию, которая принесет наибольшие очки.

В отличие от игры «Точное попадание» и ее варианта, в «Генерале» существует несколько специальных категорий, что подчеркивает стратегический характер этой игры. Вы должны обращать основное внимание на категории, которые приносят самое большое количество очков за счет других категорий, и следить за тем, какие категории остаются еще не заполненными.

Самыми важными являются игры на деньги в Spin City. Это четыре специальные категории, которые могут принести вам до 165 очков из абсолютного максимума в 270 очков. Сосредоточьте свое внимание на этих категориях, причем, главным образом, на больших числах, которые вы еще не внесли в таблицу. Используйте тот факт, что большинство специальных категорий и категории чисел имеют одну и ту же цель - собрать большой ряд одинаковых чисел. Если вы не смогли заполнить строку специальной категории, то внесите этот результат в категорию больших чисел или пожертвуйте одной из категорий малых чисел, чтобы иметь большие возможности для маневра.

SpinCity

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