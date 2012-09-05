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Второе правило заключается в выборе стратегии заработка. Никогда нельзя играть, полагаясь на свое везение и эмоции. Таким методом вы проиграете все свои деньги, так и не поняв, что произошло. Не зря профессиональные игроки расценивают онлайн казино не как развлечение, а источник дохода. Стабильный заработок заключается не в том, что вы будете постоянно выигрывать без проигрышей. А в том, чтобы минимизировать свои потери. Даже если вы понимаете что проиграете, не нужно бездумно повышать ставку и отыгрываться. Иногда лучше отступить, чтобы завтра заработать больше.

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