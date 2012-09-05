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Страховые брокеры
21 Февраля 2019
Теги: авто

Подыскав подходящую компанию, брокер не бросает клиента, продолжая на всем протяжении договора вести его страховые дела. Фактически он превращается в нашего адвоката, и, произойди страховой случай, в первую очередь стоит связаться именно с брокером, чтобы он разъяснил, что делать дальше и чего лучше не делать, чтобы не получить отказ в возмещении.

Сколько стоят такие услуги? Ничего не стоят. Комиссию брокеру платит страховая компания, и эта комиссия уже включена в тариф, который она предлагает своим клиентам. Именно этот тариф нам предложит и брокер, просто в данном случае комиссия пойдет ему, а не кому-то из сотрудников компании либо «внештатному» страховому агенту.

Комиссию все равно суждено заплатить, а потому разумнее извлечь из нее пользу. Пусть за эти проценты брокеры сэкономят наше время и силы, подберут подходящее предложение и возьмутся представлять наши интересы в страховой компании.

 

 


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